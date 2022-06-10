https://sputnik-georgia.ru/20220610/es-mozhet-predostavit-gruzii-status-kandidata-na-opredelennykh-usloviyakh--eks-glava-mid-267334542.html
ЕС может предоставить Грузии статус кандидата на определенных условиях – экс-глава МИД
ЕС может предоставить Грузии статус кандидата на определенных условиях – экс-глава МИД
В Тбилиси не утихают страсти по поводу резлюции о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, принятой накануне Европарламентом 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T16:43+0400
2022-06-10T16:43+0400
2022-06-10T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия все же получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюз, но с определенными условиями, считает экс-министр иностранных дел Грузии, ныне независимый депутат парламента Григол Вашадзе.Европарламент 9 июня принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Как отмечено в документе, ЕП выражает уверенность, что стремления народа Грузии заслуживает того, чтобы ее реализовали, и поэтому призывает институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти соответствуют всем критериям".Если ЕС сочтет, что в условиях нынешней власти Грузия не заслуживает никакой перспективы, то тогда они нам откажут, отметил Вашадзе."Тот, кто говорит, что статус кандидата ничего не дает государству, то того человека надо пинками выгнать и ничего не спрашивать. Так как, если отбросить все в сторону, государство-кандидат на членство в Евросоюз получает доступ к огромным финансовым ресурсам, которые есть в ЕС", - отметил Вашадзе.Если Грузия получит статус кандидата под такими же несправедливыми обязанностями, какие были отражены в резолюции, тогда страна должна ответить справедливым отказом - такова позиция депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрия Хундадзе."Это было открытое оскорбление грузинского народа. Более того, мы не помним такой несправедливой Европы за период независимости Грузии. Мы не можем отказаться от достоинства ради получения статуса!", - добавил он.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.
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евросоюз, политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, ираклий гарибашвили, европа, европарламент, еврокомиссия, григол вашадзе
ЕС может предоставить Грузии статус кандидата на определенных условиях – экс-глава МИД
В Тбилиси не утихают страсти по поводу резлюции о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, принятой накануне Европарламентом
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия все же получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюз, но с определенными условиями, считает экс-министр иностранных дел Грузии, ныне независимый депутат парламента Григол Вашадзе.
Европарламент 9 июня принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Как отмечено в документе, ЕП выражает уверенность, что стремления народа Грузии заслуживает того, чтобы ее реализовали, и поэтому призывает институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти соответствуют всем критериям".
"Скажу о моих ожиданиях – в лучшем случае мы получим албанский вариант, когда прямо выпишут список с датами и скажут вот это, это и это необходимо сделать, если хотите вернуться в европейскую семью, как вы это утверждали столько лет", - заявил Вашадзе.
Если ЕС сочтет, что в условиях нынешней власти Грузия не заслуживает никакой перспективы, то тогда они нам откажут, отметил Вашадзе.
"Тот, кто говорит, что статус кандидата ничего не дает государству, то того человека надо пинками выгнать и ничего не спрашивать. Так как, если отбросить все в сторону, государство-кандидат на членство в Евросоюз получает доступ к огромным финансовым ресурсам, которые есть в ЕС", - отметил Вашадзе.
Если Грузия получит статус кандидата под такими же несправедливыми обязанностями, какие были отражены в резолюции, тогда страна должна ответить справедливым отказом - такова позиция депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрия Хундадзе.
"Вчерашний день чуть ли не разрушил европейский выбор грузинского народа. Это опасная политическая игра", - заявил Хундадзе, отметил, что вчерашняя резолюция Европарламента перешла все грани.
"Это было открытое оскорбление грузинского народа. Более того, мы не помним такой несправедливой Европы за период независимости Грузии. Мы не можем отказаться от достоинства ради получения статуса!", - добавил он.
Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.
Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.