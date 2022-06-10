https://sputnik-georgia.ru/20220610/es-mozhet-predostavit-gruzii-status-kandidata-na-opredelennykh-usloviyakh--eks-glava-mid-267334542.html

ЕС может предоставить Грузии статус кандидата на определенных условиях – экс-глава МИД

ЕС может предоставить Грузии статус кандидата на определенных условиях – экс-глава МИД

В Тбилиси не утихают страсти по поводу резлюции о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, принятой накануне Европарламентом 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T16:43+0400

2022-06-10T16:43+0400

2022-06-10T16:43+0400

евросоюз

политика

грузия

новости

дмитрий хундадзе

ираклий гарибашвили

европа

европарламент

еврокомиссия

григол вашадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0f/250344973_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_f898558ea67808e944d45eee41d26eee.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия все же получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюз, но с определенными условиями, считает экс-министр иностранных дел Грузии, ныне независимый депутат парламента Григол Вашадзе.Европарламент 9 июня принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Как отмечено в документе, ЕП выражает уверенность, что стремления народа Грузии заслуживает того, чтобы ее реализовали, и поэтому призывает институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти соответствуют всем критериям".Если ЕС сочтет, что в условиях нынешней власти Грузия не заслуживает никакой перспективы, то тогда они нам откажут, отметил Вашадзе."Тот, кто говорит, что статус кандидата ничего не дает государству, то того человека надо пинками выгнать и ничего не спрашивать. Так как, если отбросить все в сторону, государство-кандидат на членство в Евросоюз получает доступ к огромным финансовым ресурсам, которые есть в ЕС", - отметил Вашадзе.Если Грузия получит статус кандидата под такими же несправедливыми обязанностями, какие были отражены в резолюции, тогда страна должна ответить справедливым отказом - такова позиция депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрия Хундадзе."Это было открытое оскорбление грузинского народа. Более того, мы не помним такой несправедливой Европы за период независимости Грузии. Мы не можем отказаться от достоинства ради получения статуса!", - добавил он.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евросоюз, политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, ираклий гарибашвили, европа, европарламент, еврокомиссия, григол вашадзе