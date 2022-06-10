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Каньон Капнистави в Аджарии готов к приему туристов – ФОТО

Каньон Капнистави в Аджарии готов к приему туристов – ФОТО

Любители экстрима смогут спуститься на веревках на восьми водопадах каскадного типа 10.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Каньон Капнистави (регион Аджария) готов принять туристов, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.Любители экстрима и адреналина смогут спуститься на веревках на восьми водопадах каскадного типа и таким образом покорить 600-метровый каньон.Каскадный тип водопада подразумевает падение воды с одной поверхности на другую, чаще всего по уступам твердых горных пород. Водопад формируется, когда поток течет от края утеса и свободно падает к основанию водопада.После Учхо, это второй по счету каньон Аджарии, на котором Агентство развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов региона устроило инфраструктуру каньонинга.При прохождении каньонов используются альпинистские технические средства: веревки, обвязки безопасности, каски и т. д. В зависимости от температуры воздуха и воды применяются различная одежда, обувь, обеспечивающие защиту от холодной воды.Село Капнистави расположено в Хелвачаурском районе в красивейшем ущелье, богатом водопадами, тропинками, искусственно созданными бассейнами, местами для кемпинга. В центре села также работает музей, в котором представлены древнейшие мельницы.В селе около десяти водопадов разной высоты. Из них длина самого высокого водопада составляет 35 метров.В Агентстве развития туристических продуктов Аджарии отмечают, что после того, как в селе Капнистави появится инфраструктура для каньонинга, регион обогатится еще одним туристическим направлением, которое соберет любителей экстремального туризма и походов.Первый маршрут каньонинга Агентство развития туристических продуктов Аджарии устроило в ущелье Учхо в 2020 году. Ущелье Учхо богато 12 водопадами и 1,5-километровым каньоном.

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