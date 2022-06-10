https://sputnik-georgia.ru/20220610/kogda-na-predpriyatiyakh-gruzii-poyavyatsya-sistemy-samomonitoringa-vybrosov-267331909.html

Когда на предприятиях Грузии появятся системы самомониторинга выбросов

Когда на предприятиях Грузии появятся системы самомониторинга выбросов

В стране систематически проверяют, как предприятия выполняют экологические обязательства 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T15:37+0400

2022-06-10T15:37+0400

2022-06-10T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Каждый предприниматель Грузии в ближайшее время представит конкретный график, в какие сроки будут внедрены системы самомониторинга выбросов на предприятиях, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Ведомство систематически проверяет, как предприятия выполняют экологические обязательства. Очередная рабочая встреча с представителями предприятий прошла в министерстве при участии замминистра охраны окружающей среды Отара Шамугия и руководством цементных заводов.Собравшиеся подробно обсудили процесс установки на предприятиях систем непрерывного мониторинга выбросов в атмосферу. Беседа была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются предприятия при реализации новых требований.С внесением изменений в законодательство значительно увеличены штрафы за неимение или неиспользование выхлопных систем и фильтров, и нарушение экологических условий принятия решений за сверхнормативные выбросы из промышленных объектов.Парламент Грузии в 2021 году принял закон "Об экологической ответственности", подготовленный министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Закон предусматривает создание правовых механизмов для предотвращения, смягчения или устранения ущерба окружающей среде.В соответствии с законом "Об экологической ответственности", часть законодательных изменений, в том числе поправки к закону Грузии "Об охране атмосферного воздуха", вступят в силу в этом году, а определенная часть закона – с 1 июля 2022 года.

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экология, экология в грузии, грузия, новости, экономика