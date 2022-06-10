https://sputnik-georgia.ru/20220610/kto-budet-dopivat-chay-iz-stakana-saakashvili-267342051.html

Кто будет допивать чай из стакана Саакашвили?

Кто будет допивать чай из стакана Саакашвили?

Символический кадр "революции роз": Саакашвили допивает чай из стакана покинувшего зал парламента Шеварднадзе. Ныне основатель "Единого национального движения"... 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T19:59+0400

2022-06-10T19:59+0400

2022-06-10T20:39+0400

грузия

обзоры

обзор сми

колумнисты

политика

михаил саакашвили

ника гварамия

ника мелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262227058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_df4821aebbcb354b1d548652cfc1fc30.jpg

Что ни говори, за последние две-три сотни лет цивилизованное общество претерпело заметные трансформации по части нравственности. Кое-кто издевательски спросит – в какую сторону? Ну если принять на веру рыцарские романы – понятно, в худшую. Однако обратившись к фактам истории, приходится признать, что кое в чем, возможно, и в лучшую.Те же "бархатные революции" на фоне "великих" показали, что граждане стали склонны к компромиссам и больше не хотят проливать кровь за высокие идеи. Не исключено, правда, по причине их отсутствия… Речь, однако, не об этом.Анахронизмы очень живучи, и многие члены общества, включая отдельных крупных исследователей, продолжают завороженно измерять масштаб исторических персонажей количеством их жертв. Разница в том, что у современного публичного лица стимулом к взлету популярности, вместо жертв (хотя, порой и не без них), служат всякого рода скандалы. Именно они зачастую держат на виду всплывших на революционной пене нынешних "персонажей".Приверженность к порочным стереотипам отчасти проливает свет на странное, хотя, впрочем, предсказуемое поведение части грузинского оппозиционного бомонда. Поясню. Его бурное возмущение арестом Михаила Саакашвили создавало антураж, будто кто-то из-под палки заставил экс-президента нелегально пересечь границу. А затем объявить голодовку в знак протеста по поводу своего голодовкой же подорванного здоровья.Любому прохожему понятно, что бывший президент не мог не знать: он официально объявлен в розыск и в Грузии его ждет арест. В результате за отсутствием должного энтузиазма волна призывов об освобождении улеглась и ненавязчиво сменилась требованием перевести его в одну из зарубежных клиник. Примечательно, к состоянию здоровья активно действующих политиков грузинские телеканалы и пресса не проявляли и сотой доли подобного внимания.Допускаю, кое у кого это могло бы вызвать сочувствие. Но только если б он не подавал себя в ранге всесильного оппозиционного лидера, не делал одно за другим политических заявлений, давая соратникам указания и рекомендации. Потому что, как заметил бывший депутат Гига Букия, "политическому лидеру не пристали такая несерьезность и слабость" ("Ахали таоба", 30.05). Тем не менее, все встает по местам в мутном арсенале грузинской политики, где драматические "жертвы-скандалы" остаются эффективным методом самоутверждения. А главная оппозиционная сила, похоже, решила сделать лидера-узника главным пунктом своей партийной программы.В эпоху революций и смут, пусть даже "бархатных" и "цветных", принцип выдвижения кадров разборчивостью не страдает. "Невежественный, чуждый любым знаниям, неспособный мыслить, неспособный писать… Он нисколько не изменился с годами, и я не могу постичь, как такая личность могла так сильно повлиять на судьбы нашей свободы". Строки принадлежат деятелю Великой французской революции (1789-1799 гг.) Жаку-Пьеру Бриссо. Он писал о Робеспьере.В современной Грузии наверняка отыщется немало желающих увязать ярко очерченный им образ с конкретной политической фигурой. Особенно в свете, мягко говоря, не вполне адекватного ее поведения на недавних судебных процессах. Тем не менее и в оппозиции, и во власти под это определение попадает широчайший круг публичных персон, претендующих на звание политика.Трудно допустить, чтобы среди подыгрывающих перформансам оппозиционеров не было тех, кто прекрасно все это понимает. В конце концов, молочный контейнер, в котором Саакашвили тайно пробрался через границу, его бесконечные жалобы на подорванное здоровье – коронная тема лишь для некоторых СМИ. Рядовые граждане давно перестали воспринимать бедственное состояние экс-президента как политическую сенсацию. Основную массу грузинской общественности, по большому счету, волнует лишь то, чтобы не допустить к власти лидера, в головном мозге которого, по его собственному признанию, отмечены изменения…Вот если бы Саакашвили легально прилетел в Грузию и официально сдался властям. Если бы он продемонстрировал последовательность и сознательную твердость духа. Если бы… Вряд ли имеет смысл продолжать, поскольку это был бы уже не Саакашвили. Даже главный инициатор его защиты, гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия дал основания отправить себя за решетку за банальное экономическое преступление ("Сакартвелос Республика", 23.05).А что правящая команда? Она не скрывая пользуется сложившимся положением вещей. Добавим – не без успеха. Еще бы! Провальная тактика оппозиции дает ей замечательную возможность перевести межпартийную борьбу, образно говоря, в безобидную виртуальную плоскость. То есть отвести внимание общественности от крупных и жизненно важных проблем. Не исключено, в этом и кроется главный секрет невероятной живучести темы Саакашвили.Похоже, кое-кто в лагере оппозиции не менее охотно использует ее в свою пользу. "Версия" (27.04-3.05) поставила вопрос в лоб: кто из соратников подставил Саакашвили? Кто убедил его тайно пробраться в Грузию? Кто поклялся, что в случае ареста выведет на улицу огромную массу людей, при виде которой "Мечта" тут же пойдет на попятный?Очевидно одно: внутри партии националов назревает или уже идет серьезная борьба. И одной из ее причин стало оттеснение исчерпавшего политический ресурс и здоровье безоговорочного лидера – Михаила Саакашвили. Только ленивый не обсуждает отставку Ники Мелия с поста председателя "Нацдвижения". Телеканал "Рустави 2" вдруг раструбил, что Саакашвили дал отмашку выдвинуть на этот пост экс-президента Георгия Маргвелашвили.А недавно пресса заговорила о новой кандидатуре – все о том же Нике Гварамия. В результате ареста он наконец-то решительно повысил в чьих-то глазах свой статус, часть которого невольно позаимствовал у прежнего лидера. "Сакартвелос Республика" (23.05) саркастически ввела в оборот новый лозунг – "Свободу Мишнику!", поделивший меж ними лавры великомученичества.Саакашвили – фигура, с его же подачи, опутанная мифами, легендами, интригами и манипуляциями. Похоже, желающих допить чай из его стакана больше, чем это кажется на первый взгляд.Вот только чем завершится подобное чаепитие?!.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

грузия, обзоры, обзор сми, колумнисты, политика, михаил саакашвили, ника гварамия, ника мелия