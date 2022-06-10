https://sputnik-georgia.ru/20220610/mezhdunarodnaya-vystavka-winexpo-georgia-2022-otkryvaetsya-v-tbilisi-267279333.html

Международная выставка WinExpo Georgia 2022 открывается в Тбилиси

Международная выставка WinExpo Georgia 2022 открывается в Тбилиси

Энофилам представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами отрасли 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T08:02+0400

2022-06-10T08:02+0400

2022-06-10T08:02+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Четырнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 открывается в выставочном центре ExpoGeorgia Тбилиси 10 июня.WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.Здесь экспонируются оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.Мероприятие, которое осуществляется при поддержке Национального агентства вина Грузии, продолжится до 12 июня включительно.В рамках выставки запланирован форум вина, созданный для поощрения связей между грузинскими производителями и иностранными экспортерами. В нем примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.Любителям вина представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами и инновациями в отрасли.Стоимость посещения мероприятия – 15 лари. Все гости получат в подарок по бокалу для дегустации представленных вин.WinExpo Georgia ежегодно привлекает почти несколько тысяч посетителей, представляя до 100 компаний из разных стран и концентрируясь на создании плодотворной рабочей среды для всех участников и посетителей.Мероприятие доказало свою значимость для отрасли, а также значимость как для регионального, так и для международного рынка.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, национальное агентство вина