https://sputnik-georgia.ru/20220610/mezhdunarodnyy-festival-dvizheniya-i-teatra-tantsa-proydet-v-tbilisi-267327644.html

Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси

Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси

Столицу Грузии посетят театральные труппы из Европы и Азии 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T13:46+0400

2022-06-10T13:46+0400

2022-06-10T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Международный фестиваль движения, а также физического и танцевального театра пройдет в Тбилиси 14-17 июня, сообщают организаторы. В рамках фестиваля столицу Грузии посетят театральные труппы из стран Европы и Азии. Параллельно с выступлениями, которые состоятся на сценах Театра движений и Театра пантомимы, будут проходить различные творческие мастер-классы. ПРОГРАММА14 июня 15 июня16 июня17 июняФестиваль является совместным проектом Театра движения и Международного института театра ITI – крупнейшей в мире организации исполнительского искусства, основанной в 1948 году экспертами в области театра и танца и ЮНЕСКО.Мероприятие также проводится под эгидой Сети исполнительских искусств высшего образования Международного театрального института ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Тбилиси.

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культурная жизнь грузии, культура, грузия, новости, тбилиси, европа, азия, юнеско, фестиваль, государственный театр пантомимы грузии, анонсы