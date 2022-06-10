Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220610/mezhdunarodnyy-festival-dvizheniya-i-teatra-tantsa-proydet-v-tbilisi-267327644.html
Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси
Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси
Столицу Грузии посетят театральные труппы из Европы и Азии 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T13:46+0400
2022-06-10T13:46+0400
культурная жизнь грузии
культура
грузия
новости
тбилиси
европа
азия
юнеско
фестиваль
государственный театр пантомимы грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/81/246328136_0:167:2048:1319_1920x0_80_0_0_a57a9fa4a991be57c750e86344b6b82a.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Международный фестиваль движения, а также физического и танцевального театра пройдет в Тбилиси 14-17 июня, сообщают организаторы. В рамках фестиваля столицу Грузии посетят театральные труппы из стран Европы и Азии. Параллельно с выступлениями, которые состоятся на сценах Театра движений и Театра пантомимы, будут проходить различные творческие мастер-классы. ПРОГРАММА14 июня 15 июня16 июня17 июняФестиваль является совместным проектом Театра движения и Международного института театра ITI – крупнейшей в мире организации исполнительского искусства, основанной в 1948 году экспертами в области театра и танца и ЮНЕСКО.Мероприятие также проводится под эгидой Сети исполнительских искусств высшего образования Международного театрального института ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Тбилиси.
тбилиси
европа
азия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/81/246328136_34:0:2014:1485_1920x0_80_0_0_b49b4dcc8072b66f4b71ebda973cead2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культурная жизнь грузии, культура, грузия, новости, тбилиси, европа, азия, юнеско, фестиваль, государственный театр пантомимы грузии, анонсы

Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси

13:46 10.06.2022
© photo: Movement Theatre Театр движения Кахи Бакурадзе
Театр движения Кахи Бакурадзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
© photo: Movement Theatre
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Столицу Грузии посетят театральные труппы из Европы и Азии
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Международный фестиваль движения, а также физического и танцевального театра пройдет в Тбилиси 14-17 июня, сообщают организаторы.
В рамках фестиваля столицу Грузии посетят театральные труппы из стран Европы и Азии. Параллельно с выступлениями, которые состоятся на сценах Театра движений и Театра пантомимы, будут проходить различные творческие мастер-классы.

ПРОГРАММА

© photo : courtesy of George RekhviashviliМуштаид. Театр движения
Муштаид. Театр движения - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
Муштаид. Театр движения
© photo : courtesy of George Rekhviashvili
14 июня
17:00 – IMPASSABLE: "В дремучем лесу". Режиссер: Гиги Лория;
19:00 – "Мисс Офелия", Буто, Иран;
21:00 – Тбилисский современный балет им. Г. Алексидзе "12 свиданий", постановщик: Мариам Алексидзе.
15 июня
17:00 – Экспериментальный театр движения "Михри", спектакль "Дистанция", Армения;
18:00 – Вечер танцев Суфии и Сема при сотрудничестве с Тбилисским институтом Гурджиева, "Прекрасная Хатун Палах", Иран, Турция;
21:00 – Итальяно-хорватский проект современного танца, Театр "Трафик", "Я жив. 18+", Хорватия.
16 июня
17:00 – Копродукция Государственного театра пантомимы и Ромы Рцхиладзе, "Древо желания/The Wishing Tree. Режиссер: Давид Шаликашвили;
21:00 – Театр движения "Интро". Режиссер: Каха Бакурадзе.
17 июня
Подведение итогов мастер-классов;
Закрытие фестиваля.
© photo : courtesy of George RekhviashviliФауст-эпизод из спектакля
Фауст-эпизод из спектакля - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
Фауст-эпизод из спектакля
© photo : courtesy of George Rekhviashvili
Фестиваль является совместным проектом Театра движения и Международного института театра ITI – крупнейшей в мире организации исполнительского искусства, основанной в 1948 году экспертами в области театра и танца и ЮНЕСКО.
Мероприятие также проводится под эгидой Сети исполнительских искусств высшего образования Международного театрального института ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Тбилиси.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0