Международный фестиваль движения и театра танца пройдет в Тбилиси
© photo: Movement Theatre Театр движения Кахи Бакурадзе
© photo: Movement Theatre
Столицу Грузии посетят театральные труппы из Европы и Азии
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Международный фестиваль движения, а также физического и танцевального театра пройдет в Тбилиси 14-17 июня, сообщают организаторы.
В рамках фестиваля столицу Грузии посетят театральные труппы из стран Европы и Азии. Параллельно с выступлениями, которые состоятся на сценах Театра движений и Театра пантомимы, будут проходить различные творческие мастер-классы.
ПРОГРАММА
© photo : courtesy of George RekhviashviliМуштаид. Театр движения
Муштаид. Театр движения
© photo : courtesy of George Rekhviashvili
14 июня
17:00 – IMPASSABLE: "В дремучем лесу". Режиссер: Гиги Лория;
19:00 – "Мисс Офелия", Буто, Иран;
21:00 – Тбилисский современный балет им. Г. Алексидзе "12 свиданий", постановщик: Мариам Алексидзе.
15 июня
17:00 – Экспериментальный театр движения "Михри", спектакль "Дистанция", Армения;
18:00 – Вечер танцев Суфии и Сема при сотрудничестве с Тбилисским институтом Гурджиева, "Прекрасная Хатун Палах", Иран, Турция;
21:00 – Итальяно-хорватский проект современного танца, Театр "Трафик", "Я жив. 18+", Хорватия.
16 июня
17:00 – Копродукция Государственного театра пантомимы и Ромы Рцхиладзе, "Древо желания/The Wishing Tree. Режиссер: Давид Шаликашвили;
21:00 – Театр движения "Интро". Режиссер: Каха Бакурадзе.
17 июня
Подведение итогов мастер-классов;
Закрытие фестиваля.
© photo : courtesy of George RekhviashviliФауст-эпизод из спектакля
Фауст-эпизод из спектакля
© photo : courtesy of George Rekhviashvili
Фестиваль является совместным проектом Театра движения и Международного института театра ITI – крупнейшей в мире организации исполнительского искусства, основанной в 1948 году экспертами в области театра и танца и ЮНЕСКО.
Мероприятие также проводится под эгидой Сети исполнительских искусств высшего образования Международного театрального института ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Тбилиси.