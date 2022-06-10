https://sputnik-georgia.ru/20220610/minzdrav-nazval-stoimost-preparata-dlya-patsientov-s-redkim-zabolevaniem-267331165.html

Минздрав назвал стоимость препарата для пациентов с редким заболеванием

Минздрав назвал стоимость препарата для пациентов с редким заболеванием

Минздрав страны закупил дорогостоящий препарат и совершенно бесплатно раздает его пациентам с этим редким заболеванием 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T15:16+0400

2022-06-10T15:16+0400

2022-06-10T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Стоимость одного флакона препарата "Эврисди" для лечения пациентов со спинально-мышечной атрофией стоит 7 485 долларов, сообщили в Минздраве Грузии.Закупка медикамента осуществляется в рамках программы управления редкими заболеваниями. На закупку препарата "Эврисди" потрачено около 10 миллионов лари.Препарат отличается особенной эффективностью и высоким качеством. Это маленькая молекула, которая жизненно важна для пациентов со спинально-мышечной атрофией. Она повышает количество белка SMN (ген, отвечающий за развитие и функционирование белка двигательных нейронов спинного мозга – ред.).Недостаток белка SMN повреждает важные органы. Использование данного препарата улучшает качество жизни пациентов с этим заболеванием и продлеваем им жизнь.В отличие от аналогов данного препарата, это лекарство можно принимать и дома. Процедура выдачи медикамента простая – желающие должны зарегистрироваться в Национальном агентстве здоровья. После этого родные больного должны иметь при себе удостоверение личности пациента и в аптеке им бесплатно выдадут данное лекарство.С помощью "Эврисди" в Европе и США медикам удалось остановить прогрессирование заболевания среди таких пациентов и данная болезнь больше не опасна для их жизни.Спинальная мышечная атрофия (СМА) или проксимальная спинальная амиотрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии и в итоге к обездвиживанию пациента.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

редкие заболевания, грузия, новости, общество, минздрав грузии