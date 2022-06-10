https://sputnik-georgia.ru/20220610/natsdvizhenie-prevratitsya-v-partiyu-odnogo-cheloveka--deputat-267328943.html

"Нацдвижение" превратится в партию одного человека – депутат

"Нацдвижение" превратится в партию одного человека – депутат

Депутат попытался объяснить, что присходит внутри самой крупной оппозиционной партии страны 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T14:25+0400

2022-06-10T14:25+0400

2022-06-10T14:28+0400

ника мелия

политика

грузия

новости

георгий маргвелашвили

тбилиси

грузинская мечта

европейская грузия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Если самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" не осознает свою ответственность и продолжит саботаж страны, то вскоре превратится в партию одного человека, заявил депутат от парламентского большинства Алуда Гудушаури.Так политик прокомментировал заявление председателя "Нацдвижения" Ники Мелия, который накануне дал "Грузинской мечте" двухнедельный срок для "завершения саботажа европейского будущего Грузии". Мелия анонсировал акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси 20 июня, в 20:00 по местному времени.ЕНД должно смирится с реальностью и осознать, что быть в оппозиции – это ответственность."Если они этого не осознают, что и в их офисе также будет потушен свет, как и в офисе "Европейской Грузии", которая превратилась в партию одного человека. Такое же будущее у "Нацдвижения". Это скоро произойдет, и там тоже не будет место для Мелия", – отметил Гудушаури.По словам Гудушаури, Мелия является лишь формальным лидером "Нацдвижения" и периодически его "вынуждают" делать заявления."Позор будет тогда, когда Ника Мелия будет давать срок грузинскому государству. Какой срок может устанавливать Мелия? Ника Мелия обнулен как политически, так и в партии... У него нет никакого рейтинга", – отметил Гудушаури.Ранее депутат от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили заявила, что оппозиционной партии не хватает последовательности в своих действиях, а стратегия борьбы является слабой. При этом Мамулашвили отметила, что пожелала бы более активного председателя партии.В апреле распространилась информация о том, что Мелия уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Позже эту информацию опровергли и Мелия, и сам Маргвелашвили.

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ника мелия, политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, тбилиси, грузинская мечта, европейская грузия, единое нацдвижение