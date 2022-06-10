https://sputnik-georgia.ru/20220610/nepravilnaya-i-bezosnovatelnaya--deputat-o-rezolyutsii-ep-po-gruzii-267322188.html

"Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии

"Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии

Накануне Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T11:40+0400

2022-06-10T11:40+0400

2022-06-10T11:57+0400

европарламент

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника гварамия

бадри патаркацишвили

тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328520_0:144:3067:1869_1920x0_80_0_0_29790ec68c1d11f24517c2d9cc726eaa.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В принятой Европарламентом критической резолюции по Грузии есть множество неправильных и совершенно безосновательных вопросов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.Европарламент 9 июня принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. В документе упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.Он подчеркнул, что "в принятой резолюции, к сожалению, есть очень много вопросов, которые неправильны и абсолютно безосновательны".По словам депутата, о прогрессе Грузии в плане свободы СМИ говорят многие. "То, что сегодня есть в нашей стране в плане свободы СМИ, для многих является примером. Однако, в то же время мы говорим о том, что как в политическом спектре, так и в СМИ большая поляризация", – отметил Чиковани.В 2007 году Гварамия был заместителем главного прокурора Грузии. С 16 мая 2022 года он отбывает наказание за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Речь идет о периоде с 2015 года, после того, как о правах на телеканал, который в то время был оппозиционным, заявил ее прежний владелец. Гварамия тогда был гендиректором "Рустави 2".Что касается Саакашвили, он отбывает наказание по двум уголовным делам. И еще три дела находятся в судопроизводстве, в том числе дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение в "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европарламент, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, бадри патаркацишвили, тбилиси, грузинская мечта