https://sputnik-georgia.ru/20220610/nepravilnaya-i-bezosnovatelnaya--deputat-o-rezolyutsii-ep-po-gruzii-267322188.html
"Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии
"Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии
Накануне Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T11:40+0400
2022-06-10T11:40+0400
2022-06-10T11:57+0400
европарламент
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новости
михаил саакашвили
ника гварамия
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тбилиси
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В принятой Европарламентом критической резолюции по Грузии есть множество неправильных и совершенно безосновательных вопросов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.Европарламент 9 июня принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. В документе упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.Он подчеркнул, что "в принятой резолюции, к сожалению, есть очень много вопросов, которые неправильны и абсолютно безосновательны".По словам депутата, о прогрессе Грузии в плане свободы СМИ говорят многие. "То, что сегодня есть в нашей стране в плане свободы СМИ, для многих является примером. Однако, в то же время мы говорим о том, что как в политическом спектре, так и в СМИ большая поляризация", – отметил Чиковани.В 2007 году Гварамия был заместителем главного прокурора Грузии. С 16 мая 2022 года он отбывает наказание за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Речь идет о периоде с 2015 года, после того, как о правах на телеканал, который в то время был оппозиционным, заявил ее прежний владелец. Гварамия тогда был гендиректором "Рустави 2".Что касается Саакашвили, он отбывает наказание по двум уголовным делам. И еще три дела находятся в судопроизводстве, в том числе дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение в "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.
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европарламент, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, бадри патаркацишвили, тбилиси, грузинская мечта
"Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии
11:40 10.06.2022 (обновлено: 11:57 10.06.2022)
Накануне Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В принятой Европарламентом критической резолюции по Грузии есть множество неправильных и совершенно безосновательных вопросов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
Европарламент 9 июня принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. В документе упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Люди, которые в свое время были творцами погрома в "Имеди" - Ника Гварамия, а также президент Саакашвили, - сегодня представлены в качестве главных защитников демократии и болельщиков свободных СМИ", – сказал Чиковани в передаче "Имеди LIVE".
Он подчеркнул, что "в принятой резолюции, к сожалению, есть очень много вопросов, которые неправильны и абсолютно безосновательны".
По словам депутата, о прогрессе Грузии в плане свободы СМИ говорят многие.
"То, что сегодня есть в нашей стране в плане свободы СМИ, для многих является примером. Однако, в то же время мы говорим о том, что как в политическом спектре, так и в СМИ большая поляризация", – отметил Чиковани.
В 2007 году Гварамия был заместителем главного прокурора Грузии. С 16 мая 2022 года он отбывает наказание за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Речь идет о периоде с 2015 года, после того, как о правах на телеканал, который в то время был оппозиционным, заявил ее прежний владелец. Гварамия тогда был гендиректором "Рустави 2".
Что касается Саакашвили, он отбывает наказание по двум уголовным делам. И еще три дела находятся в судопроизводстве, в том числе дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение в "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.