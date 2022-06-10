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Популяризация русской культуры: цель работы центра "Азбука" в Тбилиси - видео

Популяризация русской культуры: цель работы центра "Азбука" в Тбилиси - видео

Главная задача центра "Азбука" - популяризация русского языка и русской культуры. Об этом заявила руководитель центра, режиссер документальных фильмов Марика... 10.06.2022, Sputnik Грузия

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Центр "Азбука" работает в Грузии третий год. Одной из его приоритетных задач является эффективное обучение русскому языку как иностранному благодаря современным программам и новейшей методике."В нашем центре предоставляется возможность изучить русский язык всем желающим. Наша главная задача - популяризация русского языка, но не менее главная задача – популяризация русской культуры. Мы пытаемся сберечь культурный мост, который возник исторически и хотим, чтобы все сохранилось, не исчезло. Для этого мы изучаем Грузию. Ищем точки соприкосновения с русской культурой, делаем небольшие фильмы, зарисовки", - сказала Джапаридзе.По словам старшего педагога и методиста Натальи Мосиной, найти учителя, хорошо владеющего русским языком в Грузии довольно легко, но такого, кто умеет и хорошо обучить языку, их не так много. Педагог отмечает, что Грузию и Россию связывает многовековая дружба, о которой рассказывают ученикам центра."Нельзя одним махом отбросить то, что связывало народы много лет. То, что Грузия для русских писателей была особенной страной, об этом все знают. Сюда приезжали многие, все с восторгом писали о Грузии. Мы хотим просто напомнить, что нельзя одним махом отбросить многовековую дружбу, и многовековое сотрудничество", - заявила Мосина.Деятельность "Азбуки" направлена на сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями и культурой.

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