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Популяризация русской культуры: цель работы центра "Азбука" в Тбилиси - видео
Популяризация русской культуры: цель работы центра "Азбука" в Тбилиси - видео
Главная задача центра "Азбука" - популяризация русского языка и русской культуры. Об этом заявила руководитель центра, режиссер документальных фильмов Марика... 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T10:11+0400
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Центр "Азбука" работает в Грузии третий год. Одной из его приоритетных задач является эффективное обучение русскому языку как иностранному благодаря современным программам и новейшей методике."В нашем центре предоставляется возможность изучить русский язык всем желающим. Наша главная задача - популяризация русского языка, но не менее главная задача – популяризация русской культуры. Мы пытаемся сберечь культурный мост, который возник исторически и хотим, чтобы все сохранилось, не исчезло. Для этого мы изучаем Грузию. Ищем точки соприкосновения с русской культурой, делаем небольшие фильмы, зарисовки", - сказала Джапаридзе.По словам старшего педагога и методиста Натальи Мосиной, найти учителя, хорошо владеющего русским языком в Грузии довольно легко, но такого, кто умеет и хорошо обучить языку, их не так много. Педагог отмечает, что Грузию и Россию связывает многовековая дружба, о которой рассказывают ученикам центра."Нельзя одним махом отбросить то, что связывало народы много лет. То, что Грузия для русских писателей была особенной страной, об этом все знают. Сюда приезжали многие, все с восторгом писали о Грузии. Мы хотим просто напомнить, что нельзя одним махом отбросить многовековую дружбу, и многовековое сотрудничество", - заявила Мосина.Деятельность "Азбуки" направлена на сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями и культурой.
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Популяризация русской культуры: цель работы центра "Азбука" в Тбилиси - видео
10:11 10.06.2022 (обновлено: 10:12 10.06.2022)
Главная задача центра "Азбука" - популяризация русского языка и русской культуры. Об этом заявила руководитель центра, режиссер документальных фильмов Марика Джапаридзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Центр "Азбука" работает в Грузии третий год. Одной из его приоритетных задач является эффективное обучение русскому языку как иностранному благодаря современным программам и новейшей методике.
"В нашем центре предоставляется возможность изучить русский язык всем желающим. Наша главная задача - популяризация русского языка, но не менее главная задача – популяризация русской культуры. Мы пытаемся сберечь культурный мост, который возник исторически и хотим, чтобы все сохранилось, не исчезло. Для этого мы изучаем Грузию. Ищем точки соприкосновения с русской культурой, делаем небольшие фильмы, зарисовки", - сказала Джапаридзе.
По словам старшего педагога и методиста Натальи Мосиной, найти учителя, хорошо владеющего русским языком в Грузии довольно легко, но такого, кто умеет и хорошо обучить языку, их не так много. Педагог отмечает, что Грузию и Россию связывает многовековая дружба, о которой рассказывают ученикам центра.
"Нельзя одним махом отбросить то, что связывало народы много лет. То, что Грузия для русских писателей была особенной страной, об этом все знают. Сюда приезжали многие, все с восторгом писали о Грузии. Мы хотим просто напомнить, что нельзя одним махом отбросить многовековую дружбу, и многовековое сотрудничество", - заявила Мосина.
Деятельность "Азбуки" направлена на сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями и культурой.