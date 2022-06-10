https://sputnik-georgia.ru/20220610/rasskazhi-svoim-docheryam-fotovystavka-o-gendernom-neravenstve-otkryvaetsya-v-tbilisi-267278690.html

"Расскажи своим дочерям": фотовыставка о гендерном неравенстве открывается в Тбилиси

"Расскажи своим дочерям": фотовыставка о гендерном неравенстве открывается в Тбилиси

Невероятная по свой энергетике и социальному месседжу выставка фотографа Дины Огановой открывается в Тбилиси 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T08:27+0400

2022-06-10T08:27+0400

2022-06-10T08:27+0400

дина оганова

грузия

культура

новости

тбилиси

музей современного искусства зураба церетели

анонсы

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Персональная выставка "Расскажи своим дочерям" (Tell your Daughters) известного грузинского фотографа Дины Огановой открывается в столичном Музее современного искусства им. З. Церетели 10 июня.Фотовыставка состоится по инициативе Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Грузии, а также при поддержке правительства Швеции и фестиваля Kolga Tbilisi Photo."В современном мире искусство – это мощный инструмент информирования общественности о проблемах прав человека и адвокатирование усиления прав и возможностей женщин и девочек. С помощью фотовыставки "Расскажи детям" мы узнаем об историях жизни более 20 женщин, их выборе, а также возможностях и вызовах, которые возникают на их жизненном пути", – говорится в анонсе выставки.Фотоэкспозиция также посвящена теме обеспечения гендерного равенства и всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам. Проект осуществляется в рамках Совместной программы правительства Швеции по гендерному равенству, финансируемой правительством Швеции. Открытие экспозиции в 18:00. Выставка продолжится до 24 июня включительно. Чем известна Дина Оганова?Дина Оганова (псевдоним Дикарка) – молодой фотограф-документалист, работает в Грузии и за рубежом. Родилась 26 декабря 1987 года в Тбилиси. Девиз девушки: "Фотографируй с любовью".В 2006 году окончила курс фотографии Юрия Мечитова. Обладатель гранта Фонда Сороса для фотографов из Центральной Азии, Южного Кавказа, Афганистана, Пакистана и Монголии. В 2013 году Дина стала первым грузинским фотографом, который прошел отбор и среди 12 лучших молодых фотографов мира, приняла участие в мастер-классе Joop Swart, которому уже более 20 лет. Оганова неоднократно выставляла свои работы в Грузии и за ее пределами. Дина принимала участие в таких кинопроектах, как фильм "Все ушли" Георгия Параджанова (2011), "Выстрел в воду" Наны Эквтимишвили и Симона Гросса (2012), а также в нашумевшей картине "Заложники" Резо Гигинеишвили (2016).Оганова – автор фотопроектов "Я – Грузия", "Мое пространство", "Замерзшие волны", которые были представлены в Грузии, Украине, Польше, Литве, Дании, Швеции, Италии, Испании, Франции, Германии, США, Турции, Бангладеш, Камбодже, Сингапуре и Эфиопии. Огановой принадлежит первая грузинская фотокнига ручной работы "Мое пространство", которая хранится в различных музеях мира, в том числе в частной коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.Дина Оганова не раз попадала в международные рейтинги и списки молодых фотографов мира, за творчеством которых стоит следить. С 2016 года активно сотрудничает с грузинским офисом Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

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дина оганова, грузия, культура, новости, тбилиси, музей современного искусства зураба церетели, анонсы