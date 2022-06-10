https://sputnik-georgia.ru/20220610/sanktsii-protiv-rossii-bumerangom-vernutsya-evrope-i-zapadu--ekspert-267328481.html

"Санкции против России бумерангом вернутся Европе и Западу" – эксперт

"Санкции против России бумерангом вернутся Европе и Западу" – эксперт

Шенгелия считает правильным решение властей Грузии не прекращать экономические связи с РФ 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T14:04+0400

2022-06-10T14:04+0400

2022-06-10T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Европа из-за введения санкций против России окажется в сложном положении, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По словам эксперта, когда в Европе инфляция составляет до 9%, и достигла максимума за последние 30-40 лет, это плохо и для Грузии. Экономическая команда страны, как уверяет Шенгелия, за последние десять лет так и не смогла начать производство импортозамещающей продукции, той же пшеницы.Пережить кризис в столь сложной ситуации Грузии помогает ее выгодное географическое положение, отмечает эксперт. Международные сухопутные грузоперевозки в страну выросли, и государство повысило стоимость на провоз грузов транзитом через свою территорию с 200 до 350 лари с 20 июня."Разумеется, прибыль будет, хотя, считаю, что не стоило этого делать. Это означает, что подорожает продукция в странах, куда она направляется. Но опять же для Грузии прибыль будет хорошей, так как очень много грузов перенаправляется через ее границу, и в этом плане страна в выгодном положении", – отметил эксперт.По словам Шенгелия, есть два вида экономики – в цифрах и реальности, поэтому несмотря на заверения властей о том, что в экономике все хорошо, это далеко не так. Эксперт уверяет, что в стране сложное положение, настолько, что население продолжает покидать ее.Тем не менее, решение правительства не прекращать экономические связи с Россией, эксперт считает правильным, так как от этого пострадала бы сама Грузия.Говоря о краткосрочных прогнозах, Шенгелия заявил, что ситуация начнет усугубляться осенью, и особенно тяжело будет зимой."Я призвал бы власти сократить экспорт говядины, курятины, картофеля и т. д., потому что в нынешних условиях эта продукция становится дороже для местных жителей. Так как предложение сокращается, а спрос в самой стране высокий. В противном случае, нам будет очень непросто осенью, включая зиму", – сказал он.Что думают властиВласти страны не скрывают, что события на Украине и введенные против России санкции отрицательно влияют на экономику Грузии.Министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что есть несколько каналов, по которым ожидается сокращение поступлений. В первую очередь это направление экспорта, учитывая, что и Россия, и Украина были и являются достаточно важными торговыми партнерами Грузии. Кроме того, по его словам, непростая ситуация в регионе настораживает инвесторов.Одним из направлений он назвал логистическую часть, международные перевозки – маршруты были перенаправлены в Грузию, что станет значительным доходом для страны. Вторым направлением, которое активизировалось в стране, является туризм, привлечение туристов с других альтернативных рынков.По словам министра, включенность правительства в привлечении как можно больше инвесторов в Грузию очень важно, и экономические ведомства работают в этом направлении.

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экономика, грузия, новости, европа, украина, россия, экономика грузии, туризм