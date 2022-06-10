"Санкции против России бумерангом вернутся Европе и Западу" – эксперт
14:04 10.06.2022 (обновлено: 14:07 10.06.2022)
© photo: Nika Shengelia Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
© photo: Nika Shengelia
Шенгелия считает правильным решение властей Грузии не прекращать экономические связи с РФ
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Европа из-за введения санкций против России окажется в сложном положении, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Мы еще в феврале отметили, что санкции, введенные против России, бумерангом вернутся Европе и Западу в целом, и это начнет отражаться уже с августа. Когда в сентябре появятся данные за август, мы увидим, в каком сложном положении окажется Европа", – сказал Шенгелия.
По словам эксперта, когда в Европе инфляция составляет до 9%, и достигла максимума за последние 30-40 лет, это плохо и для Грузии. Экономическая команда страны, как уверяет Шенгелия, за последние десять лет так и не смогла начать производство импортозамещающей продукции, той же пшеницы.
Пережить кризис в столь сложной ситуации Грузии помогает ее выгодное географическое положение, отмечает эксперт. Международные сухопутные грузоперевозки в страну выросли, и государство повысило стоимость на провоз грузов транзитом через свою территорию с 200 до 350 лари с 20 июня.
"Разумеется, прибыль будет, хотя, считаю, что не стоило этого делать. Это означает, что подорожает продукция в странах, куда она направляется. Но опять же для Грузии прибыль будет хорошей, так как очень много грузов перенаправляется через ее границу, и в этом плане страна в выгодном положении", – отметил эксперт.
По словам Шенгелия, есть два вида экономики – в цифрах и реальности, поэтому несмотря на заверения властей о том, что в экономике все хорошо, это далеко не так. Эксперт уверяет, что в стране сложное положение, настолько, что население продолжает покидать ее.
Тем не менее, решение правительства не прекращать экономические связи с Россией, эксперт считает правильным, так как от этого пострадала бы сама Грузия.
"Грузия должна урегулировать банковские отношения с Россией, для беспрепятственной торговли – в плане импорта-экспорта", – сказал эксперт.
Говоря о краткосрочных прогнозах, Шенгелия заявил, что ситуация начнет усугубляться осенью, и особенно тяжело будет зимой.
"Я призвал бы власти сократить экспорт говядины, курятины, картофеля и т. д., потому что в нынешних условиях эта продукция становится дороже для местных жителей. Так как предложение сокращается, а спрос в самой стране высокий. В противном случае, нам будет очень непросто осенью, включая зиму", – сказал он.
Что думают власти
Власти страны не скрывают, что события на Украине и введенные против России санкции отрицательно влияют на экономику Грузии.
Министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что есть несколько каналов, по которым ожидается сокращение поступлений.
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaЛаша Хуцишвили
Лаша Хуцишвили
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
В первую очередь это направление экспорта, учитывая, что и Россия, и Украина были и являются достаточно важными торговыми партнерами Грузии. Кроме того, по его словам, непростая ситуация в регионе настораживает инвесторов.
"В первоначальном сценарии было подсчитано, что страна могла потерять около 1 миллиарда долларов с точки зрения притока, однако этот процесс показал нам, что, помимо значительных убытков, у страны также есть некоторая возможность хотя бы частично компенсировать эти потери", – сказал министр.
Одним из направлений он назвал логистическую часть, международные перевозки – маршруты были перенаправлены в Грузию, что станет значительным доходом для страны. Вторым направлением, которое активизировалось в стране, является туризм, привлечение туристов с других альтернативных рынков.
По словам министра, включенность правительства в привлечении как можно больше инвесторов в Грузию очень важно, и экономические ведомства работают в этом направлении.