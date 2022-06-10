https://sputnik-georgia.ru/20220610/shag-k-chempionatu-evropy--trener-sbornoy-gruzii-o-pobede-nad-sbornoy-severnoy-makedonii-267325410.html

Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии

Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии

Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T12:42+0400

2022-06-10T12:42+0400

2022-06-10T12:42+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

болгария

тбилиси

динамо арена

сборная грузии по футболу

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1b/251287188_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6b5fc9f70c70c516ef13fd557ad3d0a0.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Команда сборной Грузии амбициозна и хочет попасть на чемпионат Европы, заявил главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции после матча в Скопье.Сборная Грузии победила с крупным счетом в третьем матче Лиги наций 2022-23 против команды Северной Македонии со счетом 3:0.По словам главного тренера сборной Грузии, игроки провели на поле большую работу и показали хороший результат."После перерыва мы знали, что нам нужно изменить только несколько деталей. Игроки провели на поле большую работу. Я рад, что мы выиграли 3:0, но если посмотреть на первый тайм, то это очень хороший результат. Я больше доволен игрой во втором тайме", – отметил он.Саньоль подчеркнул, что не заменил многих игроков после матча с Болгарией, хотя и знал, что они были уставшими.По словам тренера, прошлый год для грузинской сборной был непростым: и взлеты, и падения не были редкостью для команды. Особенно неудачным был сентябрь 2021 года: было три поражения, многие игроки получили травмы и футболисты не играли в клубах.Лучший бомбардиром сборной в турнире с тремя голами Хвича Кварацхелия, который забил на матче второй гол дальним ударом, доволен результатом."Конечно, я оценю победу положительно. Мы получили важнейшие три очка, лидируем в группе, 9 очков – выиграли три из трех и, на мой взгляд, мы показали очень хорошую игру и результат виден", – сказал Кварацхелия.Кварацхелия поблагодарил болельщиков, которые создали на поле особую атмосферу, а также тех, кто болел из дома. Футболист призвал их заполнить трибуны стадиона "Динамо Арена" 12 июня, во время матча с Болгарией."Ждем вас на стадионе 12 числа. Мы должны одержать четыре победы из четырех вместе с вами", – сказал Кварацхелия в видеообращении.Своим дебютом в официальной встрече сборной доволен 21-летний вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили, которому Саньоль доверил защиту ворот национальной сборной в принципиальном матче с Северной Македонией."Благодарю болельщиков. Вся команда рада, что мы победили… Впереди еще много матчей, которые надо выиграть. 12 июня в Тбилиси нам предстоит очень сложный матч против Болгарии. Поэтому в последнем матче июня мы ожидаем болельщиков и полный стадион", – сказал Мамардашвили журналистам.Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Отметим, что грузинские футболисты уже не проигрывают семь матчей подряд.В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии.

болгария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, болгария, тбилиси, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол