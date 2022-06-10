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https://sputnik-georgia.ru/20220610/test-ko-vsemirnomu-dnyu-morozhenogo-267335500.html
Тест ко Всемирному дню мороженого
Тест ко Всемирному дню мороженого
10 июня в мире отмечается сладкий праздник – день мороженого, который хоть и не имеет официального статуса, но признан людьми на всей планете 10.06.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об истории мороженого и интересных фактах о нем.
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тесты, интерактив, мороженое, тесты

Тест ко Всемирному дню мороженого

16:57 10.06.2022 (обновлено: 17:05 10.06.2022)
© Pixabay / silviaritaМороженое. Архивное фото
Мороженое. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
© Pixabay / silviarita
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10 июня в мире отмечается сладкий праздник – день мороженого, который хоть и не имеет официального статуса, но признан людьми на всей планете
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об истории мороженого и интересных фактах о нем.
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Мороженое — очень древнее лакомство. Еще в 3000 году до нашей эры в богатых домах этой страны к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое.
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