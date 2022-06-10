https://sputnik-georgia.ru/20220610/test-ko-vsemirnomu-dnyu-morozhenogo-267335500.html

Тест ко Всемирному дню мороженого

Тест ко Всемирному дню мороженого

10 июня в мире отмечается сладкий праздник – день мороженого, который хоть и не имеет официального статуса, но признан людьми на всей планете 10.06.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

мороженое

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об истории мороженого и интересных фактах о нем.

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2022

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тесты, интерактив, мороженое, тесты