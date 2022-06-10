https://sputnik-georgia.ru/20220610/tgu-podgotovil-dopolnitelnye-ekzamenatsionnye-tsentry-267320982.html
Тбилисский госуниверситет подготовил дополнительные экзаменационные центры
Тбилисский госуниверситет подготовил дополнительные экзаменационные центры
Академсовет Тбилисского государственного университета принял решение облегчить жизнь студентам из регионов 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T11:19+0400
2022-06-10T11:19+0400
2022-06-10T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Студенты Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили, у которых нет возможности приехать на сессию в столицу, начиная с 20 июня смогут сдать итоговые экзамены в дополнительных экзаменационных центрах в Кутаиси или Ахалцихе, говорится в сообщении пресс-службы вуза.Желание сдать экзамен в экзаменационных центрах Кутаиси и Ахалцихе выразили около 160 студентов. Регистрация завершилась 1 июня.Кроме того, жителям высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться и до региональных экзаменационных центров, предоставят возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые сегодня платят за проживание там.В Тбилиси и в региональных экзаменационных центрах экзамены с учетом интересов студентов будут проходить по гибкому графику. Расписание станет известно в ближайшее время.Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало. Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Тем не менее вуз учел социальное-экономическое положение студентов и принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах, чтобы студенты смогли сократить время в пути и им не пришлось где-то оставаться на ночь.Сегодня на более 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысяч студентов, в том числе иностранных.После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.
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Тбилисский госуниверситет подготовил дополнительные экзаменационные центры
11:19 10.06.2022 (обновлено: 12:46 10.06.2022)
Академсовет Тбилисского государственного университета принял решение облегчить жизнь студентам из регионов
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Студенты Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили, у которых нет возможности приехать на сессию в столицу, начиная с 20 июня смогут сдать итоговые экзамены в дополнительных экзаменационных центрах в Кутаиси или Ахалцихе, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Желание сдать экзамен в экзаменационных центрах Кутаиси и Ахалцихе выразили около 160 студентов. Регистрация завершилась 1 июня.
Кроме того, жителям высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться и до региональных экзаменационных центров, предоставят возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.
Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые сегодня платят за проживание там.
В Тбилиси и в региональных экзаменационных центрах экзамены с учетом интересов студентов будут проходить по гибкому графику. Расписание станет известно в ближайшее время.
Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.
Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.
Тем не менее вуз учел социальное-экономическое положение студентов и принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах, чтобы студенты смогли сократить время в пути и им не пришлось где-то оставаться на ночь.
Сегодня на более 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысяч студентов, в том числе иностранных.
После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.