https://sputnik-georgia.ru/20220610/transport-v-gruzii--neobkhodimye-kontakty-267344218.html

Транспорт в Грузии – необходимые контакты

Транспорт в Грузии – необходимые контакты

Sputnik Грузия подготовил для вас список контактов аэропортов, Грузинской железной дороги, муниципальных транспортных компаний, автовокзалов и морских портов 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T21:08+0400

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В Грузии функционируют три международных аэропорта – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также два аэропорта, которые выполняют внутренние рейсы – в Местиа и Амбролаури. Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через международные аэропорты, на которые приходится 40,1% въезжающих.Поезда Грузинской железной дороги в основном перевозят пассажиров внутри страны, но также можно добраться и до Еревана. Примечательно, что финансовые показатели ГЖД продолжают расти рекордно высокими темпами – за первый квартал 2022 года чистая прибыль компании составила 23,5 миллиона лари.В Тбилиси функционируют десять автовокзалов, куда прибывают и отправляются рейсы как в регионы страны, так и за ее пределы. Центральный автовокзал расположен в районе Ортачала.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, туризм, общество, инфографика, инфографика