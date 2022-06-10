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Транспорт в Грузии – необходимые контакты
Транспорт в Грузии – необходимые контакты
Sputnik Грузия подготовил для вас список контактов аэропортов, Грузинской железной дороги, муниципальных транспортных компаний, автовокзалов и морских портов 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T21:08+0400
2022-06-10T21:08+0400
2022-06-10T21:08+0400
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В Грузии функционируют три международных аэропорта – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также два аэропорта, которые выполняют внутренние рейсы – в Местиа и Амбролаури. Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через международные аэропорты, на которые приходится 40,1% въезжающих.Поезда Грузинской железной дороги в основном перевозят пассажиров внутри страны, но также можно добраться и до Еревана. Примечательно, что финансовые показатели ГЖД продолжают расти рекордно высокими темпами – за первый квартал 2022 года чистая прибыль компании составила 23,5 миллиона лари.В Тбилиси функционируют десять автовокзалов, куда прибывают и отправляются рейсы как в регионы страны, так и за ее пределы. Центральный автовокзал расположен в районе Ортачала.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, туризм, общество, инфографика, инфографика
Транспорт в Грузии – необходимые контакты
Sputnik Грузия подготовил для вас список контактов аэропортов, Грузинской железной дороги, муниципальных транспортных компаний, автовокзалов и морских портов
В Грузии функционируют три международных аэропорта – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также два аэропорта, которые выполняют внутренние рейсы – в Местиа и Амбролаури. Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через международные аэропорты, на которые приходится 40,1% въезжающих.
Поезда Грузинской железной дороги в основном перевозят пассажиров внутри страны, но также можно добраться и до Еревана. Примечательно, что финансовые показатели ГЖД продолжают расти рекордно высокими темпами – за первый квартал 2022 года чистая прибыль компании составила 23,5 миллиона лари.
В Тбилиси функционируют десять автовокзалов, куда прибывают и отправляются рейсы как в регионы страны, так и за ее пределы. Центральный автовокзал расположен в районе Ортачала.