https://sputnik-georgia.ru/20220610/tsentralnyy-bank-rossii-vernul-klyuchevuyu-stavku-na-uroven-do-sanktsiy-267333518.html

Центральный банк России вернул ключевую ставку на уровень до санкций

Центральный банк России вернул ключевую ставку на уровень до санкций

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T16:19+0400

2022-06-10T16:19+0400

2022-06-10T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Совет Банка России принял решение понизить ключевую ставку до 9,5%, тем самым вернув ее на уровень до введения против России санкций.В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ее до 11% годовых.В документе отмечается, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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