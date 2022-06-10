https://sputnik-georgia.ru/20220610/turtsiya-trebuet-ekstraditsii-zaderzhannogo-za-narkotiki-v-gruzii-biznesmena-galipa-oztyurka-267330664.html

Турция требует экстрадиции задержанного за наркотики в Грузии бизнесмена Галипа Озтюрка

Турция требует экстрадиции задержанного за наркотики в Грузии бизнесмена Галипа Озтюрка

В данный момент Озтюрк находится в предварительном заключении 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T14:50+0400

2022-06-10T14:50+0400

2022-06-10T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Турция требует экстрадиции бизнесмена Галипа Озтюрка, обвиняемого в Грузии в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган журналистам."Он гражданин Грузии и, я бы сказала, грузинский бизнесмен. Он был обвиняемым и по его обвинению в 2018 году был утвержден окончательный приговор. Мы потребовали его экстрадиции и ждем этого", - сказала Язган.Она отметила, что несмотря на грузинское гражданство, Озтюрк также остается гражданином Турции, что дает право требовать его экстрадиции.Кто такой ОзтюркГалип Озтюрк получил гражданство Грузии в 2015 году. На родине - в Турции - он был фигурантом многочисленных судебных процессов и заочно приговорен к пожизненному заключению.В Грузии бизнесмен работал в сфере туризма, транспорта и строительства. Он основал компанию "Метро холдинг", которая объединила множество компаний в разных отраслях.Одним из ее крупнейших активов является гостиница "Эйфория", расположенная в Батуми. По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов.В 2022 году было объявлено, что на инвестиции компании Галипа Озтюрка в Батуми будет построен технопарк, объем инвестиций должен был составить 250 миллионов долларов.

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турция, новости, грузия, батуми, происшествия, преступность в грузии