https://sputnik-georgia.ru/20220610/v-gruziyu-dostavili-telo-gruzina-voevavshego-na-ukraine-267320398.html

В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузию доставили тело Георгия Григолия, который воевал на Украине, сообщает телекомпания "Рустави 2".По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, украина, новости, происшествия