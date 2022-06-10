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В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T10:37+0400
2022-06-10T10:37+0400
2022-06-10T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузию доставили тело Георгия Григолия, который воевал на Украине, сообщает телекомпания "Рустави 2".По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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грузия, украина, новости, происшествия
В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузию доставили тело Георгия Григолия, который воевал на Украине, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Родные и друзья погибшего собрались в тбилисском аэропорту. Георгий Григолия воевал в Донецком округе, на территории, прилегающей к Бахмуту. 41-летний грузин скончался во время артиллерийской атаки.
По последним данным, на Украине погибли уже 15 грузинских добровольцев.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.