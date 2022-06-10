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https://sputnik-georgia.ru/20220610/vazhno-proizvodit-kachestvennoe-vino---glava-minselkhoza-na-winexpo-georgia-2022-267345612.html
"Важно производить качественное вино" – глава Минсельхоза на WinExpo Georgia 2022
"Важно производить качественное вино" – глава Минсельхоза на WinExpo Georgia 2022
В рамках выставки пройдет форум вина WinExport FORUM, организованный для налаживания связей между грузинскими производителями и иностранными компаниями 10.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Винные выставки лучшая площадка для популяризации грузинского вина и налаживания контактов, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Четырнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 открылась в выставочном центре ExpoGeorgia Тбилиси 10 июня и продлится до 12 июня включительно.В ней принимают участие около 200 грузинских компаний (семейные винодельни, средние и крупные предприятия, производители биовин и кувшинных вин "квеври", поставщики винных технологий, упаковочных материалов, аксессуаров и услуг), а также предприниматели из Италии, Турции и Германии.В своем приветственном слове министр также рассказал о Программе продвижения вина, которая помогает компаниям финансировать расходы на маркетинг, и подчеркнул важность программы Кадастра виноградников.В рамках выставки пройдет форум вина WinExport FORUM, организованный для налаживания связей между грузинскими производителями и иностранными компаниями. В нем примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.В связи с вызовами внутреннего рынка, будет проведена панельная дискуссия с участием местных трейдеров, представителей сектора HoReCa (Сегмент общественного питания – ред., расшифровывается как Hotel, Restaurant, Cafe) и винных магазинов. На форум приглашены импортеры из Японии, Нидерландов и Польши.В этом году впервые в рамках выставки проводится совместный конкурс Ассоциации сомелье и Выставочного центра Expo Georgia – SOMMELIER CHOICE ("Выбор сомелье"), который среди представленных вин выявит лучшее по цене и качеству. В состав жюри конкурса входят сомелье-члены Ассоциации сомелье Грузии, ежедневной деятельностью которых является оценка вин, составление и ведение винной карты, презентация ее гостям в секторе HoReCa.Кроме того, в рамках мероприятия группа из маркетологов, дизайнеров и других экспертов оценит представленные на выставке компании и брендинг их продукции, и вручит выбранной компании специальную награду – MARKETERS CHOICE.WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.Здесь экспонируются оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.
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"Важно производить качественное вино" – глава Минсельхоза на WinExpo Georgia 2022

21:37 10.06.2022 (обновлено: 22:18 10.06.2022)
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022
Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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В рамках выставки пройдет форум вина WinExport FORUM, организованный для налаживания связей между грузинскими производителями и иностранными компаниями
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Винные выставки лучшая площадка для популяризации грузинского вина и налаживания контактов, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.
Четырнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 открылась в выставочном центре ExpoGeorgia Тбилиси 10 июня и продлится до 12 июня включительно.
В ней принимают участие около 200 грузинских компаний (семейные винодельни, средние и крупные предприятия, производители биовин и кувшинных вин "квеври", поставщики винных технологий, упаковочных материалов, аксессуаров и услуг), а также предприниматели из Италии, Турции и Германии.

"Считаю такие выставки и мероприятия лучшей площадкой для продвижения вина, где заинтересованные компании, импортеры и предприниматели имеют возможность установить деловые контакты. Вино является частью грузинской культуры и истории. Поэтому для нас важно производить качественное вино", – заявил Шамугия во время осмотра выставки WinExpo Georgia 2022 в Тбилиси.

В своем приветственном слове министр также рассказал о Программе продвижения вина, которая помогает компаниям финансировать расходы на маркетинг, и подчеркнул важность программы Кадастра виноградников.
В рамках выставки пройдет форум вина WinExport FORUM, организованный для налаживания связей между грузинскими производителями и иностранными компаниями. В нем примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022
Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
В связи с вызовами внутреннего рынка, будет проведена панельная дискуссия с участием местных трейдеров, представителей сектора HoReCa (Сегмент общественного питания – ред., расшифровывается как Hotel, Restaurant, Cafe) и винных магазинов. На форум приглашены импортеры из Японии, Нидерландов и Польши.
В этом году впервые в рамках выставки проводится совместный конкурс Ассоциации сомелье и Выставочного центра Expo Georgia – SOMMELIER CHOICE ("Выбор сомелье"), который среди представленных вин выявит лучшее по цене и качеству. В состав жюри конкурса входят сомелье-члены Ассоциации сомелье Грузии, ежедневной деятельностью которых является оценка вин, составление и ведение винной карты, презентация ее гостям в секторе HoReCa.
Кроме того, в рамках мероприятия группа из маркетологов, дизайнеров и других экспертов оценит представленные на выставке компании и брендинг их продукции, и вручит выбранной компании специальную награду – MARKETERS CHOICE.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022
Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2022
Выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.
Здесь экспонируются оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.
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