https://sputnik-georgia.ru/20220610/vooruzhennyy-muzhchina-pytalsya-ograbit-bank-v-batumi-267330443.html
Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Батуми
Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Батуми
Благодаря своевременным действиям сотрудников банка, ограбление банка провалилось 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T14:31+0400
2022-06-10T14:31+0400
2022-06-10T14:43+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
ограбление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337631_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65b31dd796690415d926419880613e15.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный вооруженный мужчина совершил неудачную попытку ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщает телеканал "Рустави 2".Мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги.Полиция уже приняла меры и позже обнародует детали, сказал директор департамента полиции Ираклий Дгебуадзе.По предварительным данным, горе-грабитель уже задержан.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337631_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_6d5d7fe175ef12694c160a70fb1ea72a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми, ограбление
Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Батуми
14:31 10.06.2022 (обновлено: 14:43 10.06.2022)
Благодаря своевременным действиям сотрудников банка, ограбление банка провалилось
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный вооруженный мужчина совершил неудачную попытку ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщает телеканал "Рустави 2".
Мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги.
Полиция уже приняла меры и позже обнародует детали, сказал директор департамента полиции Ираклий Дгебуадзе.
По предварительным данным, горе-грабитель уже задержан.