https://sputnik-georgia.ru/20220610/vooruzhennyy-muzhchina-pytalsya-ograbit-bank-v-batumi-267330443.html

Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Батуми

Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Батуми

Благодаря своевременным действиям сотрудников банка, ограбление банка провалилось 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T14:31+0400

2022-06-10T14:31+0400

2022-06-10T14:43+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

ограбление

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный вооруженный мужчина совершил неудачную попытку ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщает телеканал "Рустави 2".Мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги.Полиция уже приняла меры и позже обнародует детали, сказал директор департамента полиции Ираклий Дгебуадзе.По предварительным данным, горе-грабитель уже задержан.

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, батуми, ограбление