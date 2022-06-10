https://sputnik-georgia.ru/20220610/vremya-ch-zachem-ukraina-tratit-poslednie-snaryady-na-obstrel-mirnykh-zhiteley-267338152.html
Время Ч: Зачем Украина тратит последние снаряды на обстрел мирных жителей?
Время Ч: Зачем Украина тратит последние снаряды на обстрел мирных жителей?
Россия многократно превосходит Украину по количеству выпущенных по противнику снарядов, американская разведка называет ситуацию критической, рассказал военный... 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T17:29+0400
2022-06-10T17:29+0400
2022-06-10T17:29+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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В чем стратегический смысл взятия Святогорска? Почему ВСУ используют свои ресурсы не для реальных боев, а для ударов по мирным жителям? Каковы истинные цели легализации наркотиков на Украине – смотрите в полной версии программы.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Время Ч: Зачем Украина тратит последние снаряды на обстрел мирных жителей?
Россия многократно превосходит Украину по количеству выпущенных по противнику снарядов, американская разведка называет ситуацию критической, рассказал военный обозреватель Александр Хроленко в новом выпуске программы "Время Ч"
В чем стратегический смысл взятия Святогорска? Почему ВСУ используют свои ресурсы не для реальных боев, а для ударов по мирным жителям? Каковы истинные цели легализации наркотиков на Украине – смотрите в полной версии программы.