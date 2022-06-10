https://sputnik-georgia.ru/20220610/vremya-ch-zachem-ukraina-tratit-poslednie-snaryady-na-obstrel-mirnykh-zhiteley-267338152.html

Время Ч: Зачем Украина тратит последние снаряды на обстрел мирных жителей?

Время Ч: Зачем Украина тратит последние снаряды на обстрел мирных жителей?

Россия многократно превосходит Украину по количеству выпущенных по противнику снарядов, американская разведка называет ситуацию критической, рассказал военный... 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T17:29+0400

2022-06-10T17:29+0400

2022-06-10T17:29+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

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В чем стратегический смысл взятия Святогорска? Почему ВСУ используют свои ресурсы не для реальных боев, а для ударов по мирным жителям? Каковы истинные цели легализации наркотиков на Украине – смотрите в полной версии программы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео