https://sputnik-georgia.ru/20220610/vseobschaya-registratsiya-v-detskie-sady-startuet-v-tbilisi-267299192.html

Всеобщая регистрация в детские сады стартует в Тбилиси

Всеобщая регистрация в детские сады стартует в Тбилиси

В детских садах столицы около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T07:01+0400

2022-06-10T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Второй этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начинается 10 июня с 10:00, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.Регистрация воспитанников в детские сады по традиции проходит в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. Первый этап стартовал 3 июня и продлился до 10 июня. На данном этапе регистрацию могли пройти:Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси пользуются дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.

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тбилиси, грузия, общество, новости, детский сад