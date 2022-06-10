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Всеобщая регистрация в детские сады стартует в Тбилиси
Всеобщая регистрация в детские сады стартует в Тбилиси
В детских садах столицы около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T07:01+0400
2022-06-10T07:01+0400
2022-06-10T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Второй этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начинается 10 июня с 10:00, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.Регистрация воспитанников в детские сады по традиции проходит в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. Первый этап стартовал 3 июня и продлился до 10 июня. На данном этапе регистрацию могли пройти:Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси пользуются дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.
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тбилиси, грузия, общество, новости, детский сад
Всеобщая регистрация в детские сады стартует в Тбилиси
В детских садах столицы около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Второй этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начинается 10 июня с 10:00, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.
В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.
На втором этапе можно регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа. Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места. Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.
Регистрация воспитанников в детские сады по традиции проходит в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge
. Первый этап стартовал 3 июня и продлился до 10 июня. На данном этапе регистрацию могли пройти:
дети из социально незащищенных семей (до ста тысяч баллов);
воспитанники детских домов филиалов госагентства опеки;
дети со специальными образовательными потребностями;
дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик;
дети лиц со статусом одинокого или многодетного родителя (более четырех детей);
Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси пользуются дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.