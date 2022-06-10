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За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта
За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта
От открытия приезжими из соседних государств большого количества новых компаний не стоит ожидать сокращения безработицы, считает эксперт 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T17:05+0400
2022-06-10T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Инвестиции в Грузию растут за счет бизнес-деятельности приезжих из Украины, Беларуси и России, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия.По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.Шенгелия уверяет, что от открытия такого огромного количества новых компаний не стоит ожидать сокращения безработицы."Рабочие места в стране не увеличатся. Эти люди нанимают своих же граждан. Те же IT-компании имеют своих работников, и в Грузии им сложно будет найти соответствующего специалиста", – сказал Шенгелия.Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики >>Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и транспорт.Инвестиции также вкладывали в строительство, связь, гостиницы и рестораны, здравоохранение и социальное обслуживание.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.
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За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта
17:05 10.06.2022 (обновлено: 18:01 10.06.2022)
От открытия приезжими из соседних государств большого количества новых компаний не стоит ожидать сокращения безработицы, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Инвестиции в Грузию растут за счет бизнес-деятельности приезжих из Украины, Беларуси и России, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия.
По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.
"Эти люди приехали и начали деятельность в Грузии, открыли до пяти тысяч компаний. В этих инвестициях 56% – это реинвестиции. Открытие этих компаний требует офисов, какого-то оборудования, средства им начисляются в грузинских банках, поэтому это все фиксируется как инвестиции", – пояснил эксперт.
Шенгелия уверяет, что от открытия такого огромного количества новых компаний не стоит ожидать сокращения безработицы.
"Рабочие места в стране не увеличатся. Эти люди нанимают своих же граждан. Те же IT-компании имеют своих работников, и в Грузии им сложно будет найти соответствующего специалиста", – сказал Шенгелия.
Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и транспорт.
Инвестиции также вкладывали в строительство, связь, гостиницы и рестораны, здравоохранение и социальное обслуживание.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.