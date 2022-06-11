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Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит у Белого дома
Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит у Белого дома
"Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T22:05+0400
2022-06-11T22:05+0400
2022-06-11T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Несколько тысяч человек, сторонников ужесточения правил оборота оружия в США, вышли на акцию протеста в американской столице к монументу Вашингтона напротив Белого дома, пишет РИА Новости.Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости."Ежедневная стрельба – это ежедневная проблема", – скандируют собравшиеся. На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей – нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, вашингтон, чикаго, новости, в мире
Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит у Белого дома
22:05 11.06.2022 (обновлено: 22:44 11.06.2022)
"Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik.
Несколько тысяч человек, сторонников ужесточения правил оборота оружия в США, вышли на акцию протеста в американской столице к монументу Вашингтона напротив Белого дома, пишет РИА Новости
.
Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости.
"Ежедневная стрельба – это ежедневная проблема", – скандируют собравшиеся. На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей – нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".
В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.