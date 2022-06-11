https://sputnik-georgia.ru/20220611/aktsiya-storonnikov-uzhestocheniya-pravil-oborota-oruzhiya-prokhodit-u-belogo-doma--267363261.html

Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит у Белого дома

Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит у Белого дома

"Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Несколько тысяч человек, сторонников ужесточения правил оборота оружия в США, вышли на акцию протеста в американской столице к монументу Вашингтона напротив Белого дома, пишет РИА Новости.Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости."Ежедневная стрельба – это ежедневная проблема", – скандируют собравшиеся. На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей – нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.

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сша, вашингтон, чикаго, новости, в мире