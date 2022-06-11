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Автобус сборной Болгарии попал в ДТП в Тбилиси: пострадал футболист
Автобус сборной Болгарии попал в ДТП в Тбилиси: пострадал футболист
В результате ДТП пострадал футболист сборной Тодор Неделев 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T10:16+0400
2022-06-11T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Автобус, везший сборную по футболу Болгарии из Тбилисского международного аэропорта, попал в аварию, сообщает Первый канал.По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение двух автобусов, на которых ехала сборная. Автобусы, по правилам УЕФА, сопровождал эскорт полиции.В результате ДТП пострадал футболист сборной Тодор Неделев. Он уже доставлен в больницу. Другие члены команды не пострадали.Игра Лиги наций 2022-2023 состоится 12 июня в 20:00 по местному времени в Тбилиси на стадионе имени Давида Пайчадзе. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.
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Автобус сборной Болгарии попал в ДТП в Тбилиси: пострадал футболист
10:16 11.06.2022 (обновлено: 12:11 11.06.2022)
В результате ДТП пострадал футболист сборной Тодор Неделев
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Автобус, везший сборную по футболу Болгарии из Тбилисского международного аэропорта, попал в аварию, сообщает Первый канал.
По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение двух автобусов, на которых ехала сборная. Автобусы, по правилам УЕФА, сопровождал эскорт полиции.
В результате ДТП пострадал футболист сборной Тодор Неделев. Он уже доставлен в больницу. Другие члены команды не пострадали.
Игра Лиги наций 2022-2023 состоится 12 июня в 20:00 по местному времени в Тбилиси на стадионе имени Давида Пайчадзе. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.