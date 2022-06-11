https://sputnik-georgia.ru/20220611/dtp-na-vostoke-gruzii-pogib-syn-stareyshiny-pankisskogo-uschelya-267351617.html

ДТП на востоке Грузии: погиб сын старейшины Панкисского ущелья

ДТП на востоке Грузии: погиб сын старейшины Панкисского ущелья

В результате аварии в регионе Кахети пострадали три человека 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T13:31+0400

2022-06-11T13:31+0400

2022-06-11T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сын старейшины Панкисского ущелья Хасо Хангошвили Губиш Хангошвили погиб в результате аварии у села Матани, сообщает Первый канал.По данным телеканала, в результате аварии, подробности которой не сообщаются, пострадали три человека.Всех троих доставили в клинику города Телави и врачи сделали все возможное для спасения пациентов. Несмотря на проведенную в срочном порядке операцию, Губиша Хангошвили спасти не удалось.Двое других остаются в клинике под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное.Панкисское ущелье – высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.

панкисское ущелье

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новости, грузия, панкисское ущелье, телави, кахети, происшествия, дтп