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Футбольная федерация Грузии опечалена ДТП с болгарскими футболистами
Футбольная федерация Грузии опечалена ДТП с болгарскими футболистами
Тодор Неделев пострадал в ходе столкновения двух автобусов, на которых сборная ехала из Тбилисского аэропорта в гостиницу 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T17:07+0400
2022-06-11T17:07+0400
2022-06-11T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Футбольная федерация Грузии пожелала полузащитнику Национальной сборной по футболу Болгарии Тодору Неделеву скорейшего выздоровления после ДТП в Тбилиси.Неделев пострадал во время столкновения двух автобусов, на которых сборная ехала из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу. Футболисту уже провели операцию, но на полное восстановление после травмы уйдет три месяца.В свою очередь президент ФФГ Леван Кобиашвили заявил, что федерация окажет всю необходимую помощь сборной Болгарии.Футболисту 29 лет. С 2017 года он играет за футбольную команду Ботев (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев с 2013 года.Игра Лиги наций 2022-2023 Грузия-Болгария состоится на стадионе имени Давида Пайчадзе в Тбилиси 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.
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федерация футбола грузии, тбилисский международный аэропорт, ффг, тбилиси, болгария, леван кобиашвили, спорт, грузия, новости
Футбольная федерация Грузии опечалена ДТП с болгарскими футболистами
17:07 11.06.2022 (обновлено: 17:41 11.06.2022)
Тодор Неделев пострадал в ходе столкновения двух автобусов, на которых сборная ехала из Тбилисского аэропорта в гостиницу
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Футбольная федерация Грузии пожелала полузащитнику Национальной сборной по футболу Болгарии Тодору Неделеву скорейшего выздоровления после ДТП в Тбилиси.
Неделев пострадал во время столкновения двух автобусов, на которых сборная ехала из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу. Футболисту уже провели операцию, но на полное восстановление после травмы уйдет три месяца.
"Футбольная федерация Грузии опечалена произошедшим фактом и желает скорейшего выздоровления футболисту болгарской сборной", – говорится в заявлении федерации.
В свою очередь президент ФФГ Леван Кобиашвили заявил, что федерация окажет всю необходимую помощь сборной Болгарии.
Футболисту 29 лет. С 2017 года он играет за футбольную команду Ботев (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев с 2013 года.
Игра Лиги наций 2022-2023 Грузия-Болгария состоится на стадионе имени Давида Пайчадзе в Тбилиси 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.