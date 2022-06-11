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Грузия не требует ничего незаслуженного от ЕС - премьер
Грузия не требует ничего незаслуженного от ЕС - премьер
Если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление, пообещал Гарибашвили 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T12:54+0400
2022-06-11T12:54+0400
2022-06-11T12:59+0400
премьер-министр грузии
еврокомиссия
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Грузия требует решения от ЕС, основанного на ее заслугах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в ЕС. Чтобы получить статус, 17 июня страна должна получить рекомендацию Еврокомиссии, а 22-23 числа на саммите лидеров стран ЕС — одобрение всех 27 стран, входящих в ЕС.В то же время премьер отметил, что если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление."Если решение будет несправедливым и оскорбительным для нашего народа, я приоткрою завесу и скажу прямо обо всем народу", - сказал Гарибашвили.При этом он подчеркнул, что Грузия сделала многое для получения статуса кандидата, однако реформы не завершены.
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премьер-министр грузии, еврокомиссия, грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
Грузия не требует ничего незаслуженного от ЕС - премьер
12:54 11.06.2022 (обновлено: 12:59 11.06.2022)
Если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление, пообещал Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Грузия требует решения от ЕС, основанного на ее заслугах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в ЕС. Чтобы получить статус, 17 июня страна должна получить рекомендацию Еврокомиссии, а 22-23 числа на саммите лидеров стран ЕС — одобрение всех 27 стран, входящих в ЕС.
"Мы не требуем ничего незаслуженнного. Мы требуем решения, основанного на наших заслугах. Мы требуем справедливого отношения, выражения уважения. Поэтому 17 июня будет заседание Еврокомиссии и 22-23 июня принято окончательное решение. И я призываю его дождаться" - сказал Гарибашвили.
В то же время премьер отметил, что если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление.
"Если решение будет несправедливым и оскорбительным для нашего народа, я приоткрою завесу и скажу прямо обо всем народу", - сказал Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что Грузия сделала многое для получения статуса кандидата, однако реформы не завершены.