https://sputnik-georgia.ru/20220611/gruziya-ne-trebuet-nichego-nezasluzhennogo-ot-es---premer-267352158.html

Грузия не требует ничего незаслуженного от ЕС - премьер

Грузия не требует ничего незаслуженного от ЕС - премьер

Если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление, пообещал Гарибашвили 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T12:54+0400

2022-06-11T12:54+0400

2022-06-11T12:59+0400

премьер-министр грузии

еврокомиссия

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Грузия требует решения от ЕС, основанного на ее заслугах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в ЕС. Чтобы получить статус, 17 июня страна должна получить рекомендацию Еврокомиссии, а 22-23 числа на саммите лидеров стран ЕС — одобрение всех 27 стран, входящих в ЕС.В то же время премьер отметил, что если решение ЕС будет несправедливым, правительство сделает специальное заявление."Если решение будет несправедливым и оскорбительным для нашего народа, я приоткрою завесу и скажу прямо обо всем народу", - сказал Гарибашвили.При этом он подчеркнул, что Грузия сделала многое для получения статуса кандидата, однако реформы не завершены.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

премьер-министр грузии, еврокомиссия, грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили