https://sputnik-georgia.ru/20220611/gruziya-turtsiya-i-ne-tolko-kuda-poletyat-rossiyane-na-iyunskie-prazdniki-267349445.html
Грузия, Турция и не только: куда полетят россияне на июньские праздники?
Грузия, Турция и не только: куда полетят россияне на июньские праздники?
Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок россиян 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T16:40+0400
2022-06-11T16:40+0400
2022-06-11T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Армения, Казахстан и Турция вошли в тройку направлений, куда россияне полетят на длинные июньские выходные, пишет РИА Новости со ссылкой сервис по поиску и покупку билетов Aviasales.Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.Армения, по данным компании, занимает второе по популярности место. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников: они заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.Замыкает первую тройку стран-фаворитов Казахстан: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей."В этом году российские туристы все чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями. Так, пользователи из России ищут, что посмотреть и куда сходить в Казахстане и Армении почти также часто, как и в Турции", – уточнили в сервисе.Наконец, аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей. За ОАЭ идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: государство недавно упростило правила въезда, поэтому туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.
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грузия, туризм, новости, турция, армения, казахстан, оаэ, израиль, россия
Грузия, Турция и не только: куда полетят россияне на июньские праздники?
Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок россиян
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik.
Армения, Казахстан и Турция вошли в тройку направлений, куда россияне полетят на длинные июньские выходные, пишет РИА Новости
со ссылкой сервис по поиску и покупку билетов Aviasales.
Отмечается, что каждый пятый путешественник ближайшие нерабочие дни проведет за рубежом. "19 процентов всех бронирований приходится на зарубежные направления. Их доля впервые за последние три года превысила десять процентов", – сказали в компании.
Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.
Армения, по данным компании, занимает второе по популярности место. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников: они заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.
Замыкает первую тройку стран-фаворитов Казахстан: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей.
"В этом году российские туристы все чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями. Так, пользователи из России ищут, что посмотреть и куда сходить в Казахстане и Армении почти также часто, как и в Турции", – уточнили в сервисе.
Наконец, аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей.
За ОАЭ идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: государство недавно упростило правила въезда, поэтому туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.