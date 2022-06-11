https://sputnik-georgia.ru/20220611/gruziya-turtsiya-i-ne-tolko-kuda-poletyat-rossiyane-na-iyunskie-prazdniki-267349445.html

Грузия, Турция и не только: куда полетят россияне на июньские праздники?

Грузия, Турция и не только: куда полетят россияне на июньские праздники?

Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок россиян 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T16:40+0400

2022-06-11T16:40+0400

2022-06-11T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Армения, Казахстан и Турция вошли в тройку направлений, куда россияне полетят на длинные июньские выходные, пишет РИА Новости со ссылкой сервис по поиску и покупку билетов Aviasales.Традиционно топ возглавила Турция, на которую пришлось четыре процента всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.Армения, по данным компании, занимает второе по популярности место. В ближайшие выходные туда полетят 2,6 процента путешественников: они заплатили в среднем 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.Замыкает первую тройку стран-фаворитов Казахстан: на него приходится 1,2 процента всех билетов со средним чеком 30,5 тысячи рублей."В этом году российские туристы все чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями. Так, пользователи из России ищут, что посмотреть и куда сходить в Казахстане и Армении почти также часто, как и в Турции", – уточнили в сервисе.Наконец, аналитики отметили, что в Объединенные Арабские Эмираты отправятся 0,8 процента всех пользователей. За ОАЭ идет Грузия с 0,7 процента. А на шестом месте оказался Израиль: государство недавно упростило правила въезда, поэтому туда собрались 0,6 процента самостоятельных путешественников.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, новости, турция, армения, казахстан, оаэ, израиль, россия