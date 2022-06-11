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Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин

Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин

Украина блокирует подходы к своим портам, заявил Дмитрий Рогозин 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T19:00+0400

2022-06-11T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Киев вместе с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, таким образом провоцируя голод, заявил гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", – добавил он.Между тем, по словам Дмитрия Рогозина, РФ ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.

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россия, новости, дмитрий рогозин, в мире, киев, украина