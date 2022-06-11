https://sputnik-georgia.ru/20220611/muzykalnyy-festival-komorebi-proydet-v-tsikhisdziri-267225850.html

Музыкальный фестиваль Komorebi пройдет в Цихисдзири

Музыкальный фестиваль Komorebi пройдет в Цихисдзири

Все дни фестиваля из Батуми в направлении Цихисдзири будет ездить специальный транспорт 11.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Музыкальный фестиваль Komorebi 2022 пройдет в черноморском курортном поселке Цихисдзири (18 км от Батуми) 5 и 6 августа. "Легендарные артисты мировой сцены вместе с любимыми местными музыкантами создадут жанровое разнообразие в пространстве, где музыка, природа и отношения идеально гармонируют друг с другом", – обещают организаторы мероприятия. В лайнапе первого дня фестиваля заявлены следующие исполнители электронной музыки: Catnapp live, Creams live, Digital Groove Affair, Kvanchi, MCMLXXXV, Rezo Glonti live, Steffi, Vnjoka B2B Mariami.Во второй день на фестивале ожидаются выступления Matrixxman, Ndrx B2B Zitto, Takaaki Itoh и Yanamaste.Двери фестиваля откроются для посетителей 5 августа с 20:00. Действует возрастной ценз 18+. Все дни фестиваля из Батуми в направлении Цихисдзири будет ездить специальный транспорт. Часть средств от проданных билетов пойдет на помощь семьям грузинских воинов, погибших на Украине.

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фестиваль, анонсы , грузия, новости, культура, батуми