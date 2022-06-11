https://sputnik-georgia.ru/20220611/na-yuge-gruzii-treyler-sbil-rebenka-267358121.html

На юге Грузии трейлер сбил ребенка

На юге Грузии трейлер сбил ребенка

Водитель трейлера остался на месте происшествия 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T15:59+0400

2022-06-11T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Трейлер в селе Сулда Ахалкалакского района (регион Самцхе-Джавахети) сбил семилетнего ребенка – он остался жив, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, родители отвезли ребенка в клинику и сейчас его жизни ничего не угрожает.Между тем, врачи приняли решение отправить ребенка в Тбилиси для дополнительного обследования.Водитель трейлера остался на месте происшествия.

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дтп, грузия, новости, происшествия, тбилиси, ахалкалаки, самцхе-джавахети