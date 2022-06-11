https://sputnik-georgia.ru/20220611/obnulitsya-genetiki-naschupali-klyuch-k-vechnoy-molodosti-267296241.html

"Обнулиться": генетики нащупали ключ к вечной молодости

"Обнулиться": генетики нащупали ключ к вечной молодости

Американский биолог утверждает, что ему удалось вернуть клеткам организма молодость — пока у мышей, но и с людьми, по его словам, должно сработать 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T11:11+0400

2022-06-11T11:11+0400

2022-06-11T23:03+0400

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Насколько это обоснованно и что на самом деле препятствует старению — читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Сбросить кэш на клеточном уровнеПрофессор из Гарварда Дэвид Синклер фанатично предан идее отыскать "эликсир молодости". Биолог известен и как популист, позволяющий себе скандальные для ученого заявления о скорой победе над старением, и как действительно талантливый исследователь — его работы публикуют крупнейшие рецензируемые журналы, и еще ни одну не отозвали.После серии неудач в разработке омолаживающих препаратов Синклер, как ему кажется, нашел способ обратить увядание клеток организма вспять. Он предположил, что проблема в эпигеноме — молекулярных метках на ДНК. Это своего рода надстройка над генами, регулирующая их активность. Со временем там накапливается эпигенетический шум, снижающий эффективность генов. Ученый считает, что если сбросить этот шум (подобно тому, как мы очищаем кэш в браузере), клетки "вспомнят" молодость и вернут утраченные по мере старения функции и способности, например, к регенерации.Работу на эту тему Синклер опубликовал в Nature в 2020-м. Команда ученых под его руководством перепрограммировала ганглионарные клетки сетчатки глаза мышей так, что потерянная с возрастом способность к восстановлению вернулась.Чтобы исключить риск возникновения раковой опухоли, генетик из лаборатории Синклера Юаньчэн Лу выбрал три из четырех факторов и добавил их к безвредному вирусу, специально разработанному для доставки "омолаживающих" белков к поврежденным клеткам сетчатки мыши. После инъекции в глаз нужные гены включались антибиотиком, скармливаемым грызунам. В итоге нейроны в глазах возрастных мышей действовали как у молодых.Подводные камни омоложенияЭто достижение, впрочем, не убедило научное сообщество в верности эпигенетической теории молодости. Сначала нужно воспроизвести результаты на других животных и точнее объяснить механизм процесса.Синклер продолжает эксперименты. Новых научных статей от его команды пока нет, но он говорит об успехах. Недавно сообщил, что уже обратил вспять старение мышц и мозга мышей и теперь занимается общим омоложением. А это куда труднее, чем с сетчаткой.По его словам, для настоящего омоложения необходимо восстановление функций ткани."Омоложение какой-то ткани не гарантирует ее правильного функционирования. Ткань состоит не только из клеточных элементов, но и из своего рода строительного материала вокруг — мы его называем межклеточная матрица", — говорит собеседник РИА Новости.Как остановить старость? У ученых есть один вариант >>>Синклер уверен, что найденную им "резервную копию" информации о молодости можно включить и в организме человека. Хотя признается: на то, чтобы провести испытания на людях, убедиться в безопасности метода и получить одобрение властей, потребуется много лет.Пока же он на себе тестирует разные способы борьбы со старением. Далеко не все, что применяет американский биолог, признано полезным.Волшебной пилюли пока нетОмоложение легко "продать" инвесторам, поэтому проблемой старения занимается множество научных команд по всему миру. Кроме перепрограммирования клеток, удлиняют теломеры (концевые участки хромосом, чье сокращение связывают с возрастом), делают инъекции спинномозговой жидкости, воздействуют на определенные белки и так далее. Однако до внедрения в практику любого из этих методов пока далеко.С другой стороны, есть немало научных рекомендаций по продлению молодости, подтвержденных серьезными исследованиями. Ученые не сомневаются в эффективности физической активности, правильного питания и ментального благополучия.При занятиях физическими упражнениями, разумеется, нужно учитывать состояние здоровья и возможности организма, но совсем отказываться от спорта в любом случае нельзя."После коррекции факторов риска даже люди с серьезными болезнями сердца могут получать аэробные нагрузки. Не надо отлынивать под предлогом неважного здоровья", — подчеркивает Ашихмин.Следует не переедать и существенно сократить потребление красного мяса. "Поможет ограничение калоража, средиземноморская диета, возможно — интервальное голодание", — добавляет терапевт.Ментальное благополучие обеспечивается, в частности, психотерапией, йогой, телесноориентированными практиками, отсутствием депрессии и социальной изоляции. А еще важно, чтобы у человека была цель в жизни.Психиатр Виктор Франкл считал, что стремиться нужно не к счастью как таковому, а к высокой цели — и тогда счастье просто станет "побочным эффектом". У Дэвида Синклера, как к нему ни относись, такая цель в жизни есть. Может, поэтому 52-летний американский биолог действительно молодо выглядит.

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