https://sputnik-georgia.ru/20220611/politsiya-za-tri-dnya-raskryla-napadenie-na-supermarket-v-gori-267361820.html

Полиция за три дня раскрыла нападение на супермаркет в Гори

Полиция за три дня раскрыла нападение на супермаркет в Гори

В случае подтверждения вины, задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T20:56+0400

2022-06-11T20:56+0400

2022-06-11T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день раскрыли разбойное нападение на супермаркет торговой сети "Либре" в Гори и задержали двух человек.По данным следствия, в прошлом судимые обвиняемые 8 июня напали на супермаркет, избили консультанта и кассира и, угрожая их зарезать, забрали сейф с 815 лари.Уголовное дело по делу продолжается по статье "Разбойное нападение, совершенное группой лиц". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, гори, полиция