https://sputnik-georgia.ru/20220611/politsiya-za-tri-dnya-raskryla-napadenie-na-supermarket-v-gori-267361820.html
Полиция за три дня раскрыла нападение на супермаркет в Гори
Полиция за три дня раскрыла нападение на супермаркет в Гори
В случае подтверждения вины, задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T20:56+0400
2022-06-11T20:56+0400
2022-06-11T20:56+0400
преступность в грузии
происшествия
новости
грузия
гори
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день раскрыли разбойное нападение на супермаркет торговой сети "Либре" в Гори и задержали двух человек.По данным следствия, в прошлом судимые обвиняемые 8 июня напали на супермаркет, избили консультанта и кассира и, угрожая их зарезать, забрали сейф с 815 лари.Уголовное дело по делу продолжается по статье "Разбойное нападение, совершенное группой лиц". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, гори, полиция
Полиция за три дня раскрыла нападение на супермаркет в Гори
В случае подтверждения вины, задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день раскрыли разбойное нападение на супермаркет торговой сети "Либре" в Гори и задержали двух человек.
По данным следствия, в прошлом судимые обвиняемые 8 июня напали на супермаркет, избили консультанта и кассира и, угрожая их зарезать, забрали сейф с 815 лари.
Уголовное дело по делу продолжается по статье "Разбойное нападение, совершенное группой лиц". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.