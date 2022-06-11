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Пострадавшему в ДТП в Тбилиси болгарскому футболисту понадобилась операция

Пострадавшему в ДТП в Тбилиси болгарскому футболисту понадобилась операция

У футболиста были повреждения в области головы от разбитого стекла 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T11:41+0400

2022-06-11T11:41+0400

2022-06-11T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Грузинские врачи провели операцию пострадавшему в ДТП полузащитнику сборной Болгарии Тодору Неделеву, сообщает Первый канал.В ночь с пятницы на субботу автобус, везший сборную по футболу Болгарии из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу, попал в аварию.На полное восстановление полузащитника сборной уйдет три месяца, отмечает телеканал. В данный момент он остается в клинике под наблюдением врачей, его состояние остается стабильным.Неделев в момент аварии сидел на заднем сидении автобуса, когда в него врезался другой автобус. Оба автобуса с членами Национальной сборной Болгарии, согласно правилам УЕФА, ехали в сопровождении эскорта полиции.Футболисту 29 лет. С 2017 года он играет за футбольную команду Ботев (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев играет с 2013 года.Игра Лиги наций 2022-2023 Грузия-Болгария состоится 12 июня в 20:00 по местному времени в Тбилиси, на стадионе имени Давида Пайчадзе. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.

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