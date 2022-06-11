https://sputnik-georgia.ru/20220611/protest-studentov-tgu-prodolzhaetsya-kabinet-rektora-zanyat-protestuyuschimi-267360622.html

Протест студентов ТГУ продолжается: кабинет ректора занят протестующими

Протест студентов ТГУ продолжается: кабинет ректора занят протестующими

Накануне студенты штурмом взяли кабинет ректора, в результате чего пострадали четыре сотрудника безопасности университета 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T18:17+0400

2022-06-11T18:17+0400

2022-06-11T18:31+0400

протесты студентов тгу

тбилисский университет

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Часть студентов Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили до сих пор остается в кабинете ректора ТГУ Георгия Шервашидзе, требуя его отставки.Накануне студенты штурмом взяли кабинет ректора, в результате чего пострадали четыре сотрудника безопасности университета. Сейчас протестующие продолжают оставаться в кабинете Шервашидзе, где сделали специальное заявление по поводу вчерашнего инцидента."По требованию ТГУ на территории университета были мобилизованы вооруженные полицейские экипажи и появление рядом с ними сотрудников СГБ стало провокацией и попыткой нас запугать. Обострение ситуации вызвало появление декана факультета Точных и естественных наук Рамаза Хомерики, который защищал кабинет ректора", – заявила одна из организаторов протеста Софо Малашхия.При этом она отметила, что в интересы студентов не входило нанесение вреда здоровью охране и извинилась перед пострадавшими.Между тем, вчерашняя стычка у кабинета ректора лишила протестующих поддержки части студентов. Студенты из сената ТГУ осудили вчерашние события."Мы разделяли ряд требований студентов и были готовы активно включиться в процесс урегулирования острого конфликта по вопросу общежитий и другим темам. Но после вчерашних событий мы, студенты – члены сената ТГУ, отстраняемся от деструктивных действий, которые имели место быть со стороны группы студентов", – говорится в заявлении студентов.Проблемы и уступкиГлавной проблемой для студентов при сдаче экзаменов остается вопрос места жительства.Поэтому жителям высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться и до региональных экзаменационных центров, предоставят возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.

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протесты студентов тгу, тбилисский университет, новости, грузия, тбилиси