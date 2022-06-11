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Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
С рядом государств СНГ, такими как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, уже заключены новые соглашения 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T20:17+0400
2022-06-11T20:17+0400
2022-06-11T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сообщается, что положения документа, подписанного более трех десятков лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Кроме того, соглашение не позволяло гражданам этих стран в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.Тем временем с рядом государств СНГ, такими как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, уже заключены новые соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение граждан СНГ осуществляется в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.
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владимир путин, снг, армения, беларусь, казахстан, новости, россия
Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
20:17 11.06.2022 (обновлено: 20:31 11.06.2022)
С рядом государств СНГ, такими как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, уже заключены новые соглашения
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", – говорилось в пояснительных материалах к документу.
Сообщается, что положения документа, подписанного более трех десятков лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Кроме того, соглашение не позволяло гражданам этих стран в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.
Тем временем с рядом государств СНГ, такими как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, уже заключены новые соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение граждан СНГ осуществляется в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.