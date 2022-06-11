https://sputnik-georgia.ru/20220611/rezolyutsiya-evroparlamenta-oskorbitelna-no-ni-na-chto-ne-vliyaet---garibashvili-267354028.html

"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили

"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили

Резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны, заявил премьер 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T14:25+0400

2022-06-11T14:25+0400

2022-06-11T15:03+0400

европарламент

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что резолюция Европарламента не повлияет на вопрос получения Грузией статуса кандидата в ЕС, но она "оскорбляет грузинский народ".Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и на котором будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.По словам премьера, резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны."Роль Европарламента, можно сказать, символическая. Безусловно, резолюция оскорбительна, наполнена ложью и неточной информацией", – сказал Гарибашвили.Что касается критической резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".

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европарламент, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили