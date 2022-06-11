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"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили
"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили
Резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны, заявил премьер 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T14:25+0400
2022-06-11T14:25+0400
2022-06-11T15:03+0400
европарламент
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что резолюция Европарламента не повлияет на вопрос получения Грузией статуса кандидата в ЕС, но она "оскорбляет грузинский народ".Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и на котором будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.По словам премьера, резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны."Роль Европарламента, можно сказать, символическая. Безусловно, резолюция оскорбительна, наполнена ложью и неточной информацией", – сказал Гарибашвили.Что касается критической резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".
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европарламент, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили
14:25 11.06.2022 (обновлено: 15:03 11.06.2022)
Резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что резолюция Европарламента не повлияет на вопрос получения Грузией статуса кандидата в ЕС, но она "оскорбляет грузинский народ".
Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и на котором будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.
"Хочу с полной ответственностью заявить, что такая резолюция Европарламента в том процессе, в котором мы участвуем сейчас, не играет решающей роли в плане формирования решения", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, резолюция носит символический характер и оскорбительна для страны.
"Роль Европарламента, можно сказать, символическая. Безусловно, резолюция оскорбительна, наполнена ложью и неточной информацией", – сказал Гарибашвили.
Что касается критической резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.
Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.
При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".