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В Европарламенте предупредили, чем рискует западный мир из-за отказа от топлива

В Европарламенте предупредили, чем рискует западный мир из-за отказа от топлива

Война с энергоресурсами приведет к крупнейшему экономическому коллапсу, заявляет депутат 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T22:43+0400

2022-06-11T22:43+0400

2022-06-11T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Борьба Брюсселя против ископаемого топлива откинет Европу и весь западный мир на 30 лет назад, считает член Европарламента Мислав Колакушич."Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили", – написал он в Twitter.Колакушич утверждает, что война с энергоресурсами приведет к крупнейшему экономическому коллапсу. "Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", – подытожил депутат.Европа не раз заявляла, что климатическая повестка региона приводит к росту цен на электроэнергию. Тепло и свет становятся роскошью, которую европейцы не могут себе позволить.Вскоре после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В свою очередь, в Кремле действия Запада оценили как экономическую войну, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

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