https://sputnik-georgia.ru/20220611/v-gruzii-vpervye-otmetili-den-parashyutista-267358556.html

В Грузии впервые отметили День парашютиста

В Грузии впервые отметили День парашютиста

День парашютиста был учрежден министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T15:23+0400

2022-06-11T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Силы обороны Грузии впервые отметили День парашютиста массовыми прыжками, говорится в сообщении Минобороны Грузии.Мероприятие прошло в Школе парашютной подготовки Центра спецназначения имени майора Гелы Чедия в Болниси (регион Квемо Картли).День парашютиста был учрежден в Грузии министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году. В этот день в 1999 году грузинские военные осуществили первые прыжки с парашютом.

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