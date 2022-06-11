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В Грузии впервые отметили День парашютиста
В Грузии впервые отметили День парашютиста
День парашютиста был учрежден министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T15:23+0400
2022-06-11T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Силы обороны Грузии впервые отметили День парашютиста массовыми прыжками, говорится в сообщении Минобороны Грузии.Мероприятие прошло в Школе парашютной подготовки Центра спецназначения имени майора Гелы Чедия в Болниси (регион Квемо Картли).День парашютиста был учрежден в Грузии министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году. В этот день в 1999 году грузинские военные осуществили первые прыжки с парашютом.
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минобороны грузии, грузия, новости, общество
В Грузии впервые отметили День парашютиста
15:23 11.06.2022 (обновлено: 15:40 11.06.2022)
День парашютиста был учрежден министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Силы обороны Грузии впервые отметили День парашютиста массовыми прыжками, говорится в сообщении Минобороны Грузии.
Мероприятие прошло в Школе парашютной подготовки Центра спецназначения имени майора Гелы Чедия в Болниси (регион Квемо Картли).
Личный состав батальона рейнджеров Сил специальных операций Минобороны осуществил плановые прыжки с двух единиц самолетов АН-2 и прыжки в свободном полете с одной единицы самолета типа АН-2.
День парашютиста был учрежден в Грузии министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в 2021 году. В этот день в 1999 году грузинские военные осуществили первые прыжки с парашютом.