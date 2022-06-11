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В Италии нашли пропавший в горах вертолет: выживших нет
В Италии нашли пропавший в горах вертолет: выживших нет
На борту вертолета, кроме пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T19:45+0400
2022-06-11T19:45+0400
2022-06-11T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Итальянские спасатели нашли место крушения и обломки вертолета, который пропал на границе областей Тоскана и Эмилия-Романья 9 июня, сообщает телеканал Rainews24.По информации телеканала, полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолет пропал с радаров в Апеннинских горах близ Модены и Реджо-Эмилии.Газета il Resto del Carlino сообщила, что спасатели обнаружили тела пятерых погибших. Отмечается, что выживших в результате крушения нет.Отмечается, что на третий день поисковых работ, а они прерывались только с наступлением темноты, спасатели обнаружили обломки и воронку на горе Кусна, которые, предположительно, принадлежат вертолету.Итальянское издание la Gazzetta di Modena также сообщило, что сын одного из пассажиров получил короткое видео: в кадрах вертолет ведет полет в условиях сильных ветра и ливня.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, в мире, новости, италия
В Италии нашли пропавший в горах вертолет: выживших нет
На борту вертолета, кроме пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik.
Итальянские спасатели нашли место крушения и обломки вертолета, который пропал на границе областей Тоскана и Эмилия-Романья 9 июня, сообщает
телеканал Rainews24.
Сообщается, что на борту вертолета, кроме пилота, были четверо граждан Турции и двое ливанцев. Все они направлялись из города Лукки, где находились на промышленной выставке, на север, в провинцию Тревизо.
По информации телеканала, полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолет пропал с радаров в Апеннинских горах близ Модены и Реджо-Эмилии.
Газета il Resto del Carlino сообщила, что спасатели обнаружили тела пятерых погибших. Отмечается, что выживших в результате крушения нет.
Отмечается, что на третий день поисковых работ, а они прерывались только с наступлением темноты, спасатели обнаружили обломки и воронку на горе Кусна, которые, предположительно, принадлежат вертолету.
Итальянское издание la Gazzetta di Modena также сообщило, что сын одного из пассажиров получил короткое видео: в кадрах вертолет ведет полет в условиях сильных ветра и ливня.