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В Италии нашли пропавший в горах вертолет: выживших нет

В Италии нашли пропавший в горах вертолет: выживших нет

На борту вертолета, кроме пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T19:45+0400

2022-06-11T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Итальянские спасатели нашли место крушения и обломки вертолета, который пропал на границе областей Тоскана и Эмилия-Романья 9 июня, сообщает телеканал Rainews24.По информации телеканала, полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолет пропал с радаров в Апеннинских горах близ Модены и Реджо-Эмилии.Газета il Resto del Carlino сообщила, что спасатели обнаружили тела пятерых погибших. Отмечается, что выживших в результате крушения нет.Отмечается, что на третий день поисковых работ, а они прерывались только с наступлением темноты, спасатели обнаружили обломки и воронку на горе Кусна, которые, предположительно, принадлежат вертолету.Итальянское издание la Gazzetta di Modena также сообщило, что сын одного из пассажиров получил короткое видео: в кадрах вертолет ведет полет в условиях сильных ветра и ливня.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, новости, италия