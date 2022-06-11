В Норвегии Грузию назвали раем для любителей наблюдения за птицами
© Ajara Tourism DepartmentНаблюдение за перелетными птицами в Аджарии с территории Чакви
© Ajara Tourism Department
Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в стране
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Норвежская экотуристическая исследовательская организация Linking Tourism & Conservation Society опубликовала статью о турпотенциале Грузии и назвала ее раем для любителей наблюдения за птицами.
В статье описаны охраняемые территории и заповедники Грузии. Авторы публикации Кристоф Прокош и Кристоф Зоклем побывали в Грузии в рамках пресс-тура, устроенного Национальной администрацией туризма страны.
© ltandc.orgНаблюдение за перелетными птицами в Грузии
Наблюдение за перелетными птицами в Грузии
© ltandc.org
Группа, приехавшая из Великобритании, Германии, Италии и Норвегии, изучила, насколько Грузия привлекательна для туристов – любителей наблюдать за птицами. Результаты специалисты назвали впечатляющими.
Исследователи норвежской организации написали, что во время недельного визита на востоке Грузии на охраняемых территориях страны они встретили более 157 разновидностей птиц. Среди них – кавказский улар и кавказский тетерев.
По словам норвежских специалистов, в Грузии весной можно встретить много перелетных птиц.
"Нам пришлось сравнительно раньше побывать в Грузии, пик миграции птиц еще не был начат, однако мы следили по меньшей мере за 15 видами перелетных птиц. Часть певчих птиц прилетела немного позже, поскольку весна наступила позднее. Несмотря на это, мы увидели семь разновидностей полевого жаворонка и четыре вида каменки", – рассказали норвежские исследователи.
Иностранные гости в статье рассказали и об известном грузинском гостеприимстве. По их словам, Грузия отличается культурным богатством, замечательными блюдами и древнейшей культурой изготовления вина.
© ltandc.orgНаблюдение за перелетными птицами в Грузии
Наблюдение за перелетными птицами в Грузии
© ltandc.org
"Несмотря на небольшую площадь, Грузия в Европе отличается самыми изумительными и многообразными экозонами", – отмечено в статье.
В публикацию также попали Национальные парки Вашловани и Казбеги. В конце статьи авторы дают советы для тех, кто планирует посетить Грузию и понаблюдать за перелетными птицами.
© ltandc.orgНаблюдение за перелетными птицами в Грузии
Наблюдение за перелетными птицами в Грузии
© ltandc.org
Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в Грузии. В этой сфере у Аджарии огромный опыт.
Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, являются миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.
© Ajara Tourism DepartmentНаблюдение за перелетными птицами в Аджарии с территории Чакви
Наблюдение за перелетными птицами в Аджарии с территории Чакви
© Ajara Tourism Department
Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев – с 15 августа по 15 октября.
Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт. Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международным фестиваль наблюдения за птицами.