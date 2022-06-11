https://sputnik-georgia.ru/20220611/v-norvegii-gruziyu-nazvali-raem-dlya-lyubiteley-nablyudeniya-za-ptitsami-267337099.html

В Норвегии Грузию назвали раем для любителей наблюдения за птицами

В Норвегии Грузию назвали раем для любителей наблюдения за птицами

Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в стране 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T15:02+0400

2022-06-11T15:02+0400

2022-06-11T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Норвежская экотуристическая исследовательская организация Linking Tourism & Conservation Society опубликовала статью о турпотенциале Грузии и назвала ее раем для любителей наблюдения за птицами.В статье описаны охраняемые территории и заповедники Грузии. Авторы публикации Кристоф Прокош и Кристоф Зоклем побывали в Грузии в рамках пресс-тура, устроенного Национальной администрацией туризма страны.Группа, приехавшая из Великобритании, Германии, Италии и Норвегии, изучила, насколько Грузия привлекательна для туристов – любителей наблюдать за птицами. Результаты специалисты назвали впечатляющими.Исследователи норвежской организации написали, что во время недельного визита на востоке Грузии на охраняемых территориях страны они встретили более 157 разновидностей птиц. Среди них – кавказский улар и кавказский тетерев.По словам норвежских специалистов, в Грузии весной можно встретить много перелетных птиц.Иностранные гости в статье рассказали и об известном грузинском гостеприимстве. По их словам, Грузия отличается культурным богатством, замечательными блюдами и древнейшей культурой изготовления вина."Несмотря на небольшую площадь, Грузия в Европе отличается самыми изумительными и многообразными экозонами", – отмечено в статье.В публикацию также попали Национальные парки Вашловани и Казбеги. В конце статьи авторы дают советы для тех, кто планирует посетить Грузию и понаблюдать за перелетными птицами.Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в Грузии. В этой сфере у Аджарии огромный опыт.Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, являются миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев – с 15 августа по 15 октября.Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт. Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международным фестиваль наблюдения за птицами.

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