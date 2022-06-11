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Защитники животных устроили акцию-перформанс в центре Тбилиси - видео
Защитники животных устроили акцию-перформанс в центре Тбилиси - видео
В Грузии есть древний обычай еще с языческих времен. Ежегодно у монастыря Ломиси, высоко в горах, проходит массовый ритуал жертвоприношения животных. И каждый... 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T23:50+0400
2022-06-11T23:50+0400
2022-06-11T23:50+0400
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В этом году акция-перформанс против жертвоприношения животных прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Под церковные песнопения протестующие изображали жертв, тем самым требуя запретить убийство животных.Ситуация накалилась после того, как полиция помешала участникам акции устроить шествие к патриархии Грузии. Двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников полиции.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, животные, общество, видео
Защитники животных устроили акцию-перформанс в центре Тбилиси - видео
В Грузии есть древний обычай еще с языческих времен. Ежегодно у монастыря Ломиси, высоко в горах, проходит массовый ритуал жертвоприношения животных. И каждый год на акцию протеста выходят те, кто просят это запретить.
В этом году акция-перформанс против жертвоприношения животных прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Под церковные песнопения протестующие изображали жертв, тем самым требуя запретить убийство животных.
Ситуация накалилась после того, как полиция помешала участникам акции устроить шествие к патриархии Грузии. Двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников полиции.