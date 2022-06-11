https://sputnik-georgia.ru/20220611/zaschitniki-zhivotnykh-ustroili-aktsiyu-performans-v-tsentre-tbilisi---video-267364792.html

Защитники животных устроили акцию-перформанс в центре Тбилиси - видео

Защитники животных устроили акцию-перформанс в центре Тбилиси - видео

В Грузии есть древний обычай еще с языческих времен. Ежегодно у монастыря Ломиси, высоко в горах, проходит массовый ритуал жертвоприношения животных. И каждый... 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T23:50+0400

2022-06-11T23:50+0400

2022-06-11T23:50+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0b/267364632_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6165eac2eda584bb1dba3290123a7dc8.jpg

В этом году акция-перформанс против жертвоприношения животных прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Под церковные песнопения протестующие изображали жертв, тем самым требуя запретить убийство животных.Ситуация накалилась после того, как полиция помешала участникам акции устроить шествие к патриархии Грузии. Двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников полиции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, животные, общество, видео