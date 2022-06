https://sputnik-georgia.ru/20220612/black-sea-arena-otkroet-kontsertnyy-sezon-v-avguste-267266682.html

Black Sea Arena откроет концертный сезон в августе

Black Sea Arena откроет концертный сезон в августе

12.06.2022

2022-06-12T13:02+0400

2022-06-12T13:02+0400

2022-06-12T13:02+0400

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Концертный зал Black Sea Arena, расположенный в курортном поселке Шекветили в Гурии (близ Батуми), откроет сезон концертов в августе 2022 года.На открытии 6 августа сыграет нью-йоркский диджей и продюсер Мэтт Кейнс, один из основателей фестиваля Art With Me. Он выступит в Социальном пространстве (Social Space) Парка музыкантов, близ концертной площадки Black Sea Arena.Далее, 14 августа, там же запланирован концерт американского певца, мультиинструменталиста и композитора Аллена Халси (Allen Hulsey). Следом, 15 августа, выступит известная французская диско-поп-группа L'Impératrice. Их концерт пройдет на Front Stage. Это экспериментальная площадка Black Sea Arena, расположенная на открытом пространстве.На следующий день, 16 августа, состоится вечер британского продюсера и диджея Ли Берриджа (Lee Burridge).Ямайско-американская певица и автор песен Дайана Кинг выступит в Социальном пространстве Парка музыкантов 20 августа. Завершит вечер музыкальная группа Henry Saiz & The Band – они играют электронную музыку.Закроет сезон итальянский дуэт Agents Of Time, который выступит перед грузинскими слушателями 25 августа.

