https://sputnik-georgia.ru/20220612/dvizhenie-soprotivlenie-provelo-shestvie-k-zdaniyu-genprokuratury-armenii-267367541.html

Движение "Сопротивление" провело шествие к зданию Генпрокуратуры Армении

Движение "Сопротивление" провело шествие к зданию Генпрокуратуры Армении

Представители движения "Сопротивление" выразили протест против ареста почти 50 своих сторонников. Смотрите подробности в видео 12.06.2022, Sputnik Грузия

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Представители и сторонники движения "Сопротивление" провели шествие к Генпрокуратуре Армении с площади Франции.Перед зданием Генпрокуратуры также была проведена акция протеста.Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгом "Николу - тюрьма, свобода политзаключенным".По словам одного из активистов движения все те, кто арестован ничего не сделали, кроме того, что принимали участие в акциях протеста.

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армения, ереван, мультимедиа, видео, видео