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Горе-грабитель банка в Батуми будет ждать суда в тюрьме
Горе-грабитель банка в Батуми будет ждать суда в тюрьме
По версии следствия, вооруженный обвиняемый ворвался в банк, потребовал у кассира деньги, но, увидев сопротивление, сбежал 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T17:56+0400
2022-06-12T17:56+0400
2022-06-12T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил обвиняемого в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в тюрьме на время следствия, ходатайство прокуратуры удовлетворила судья Нино Сахелашвили.За совершенное преступление "разбойное нападение" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободыЗадержанный заявил в судебном заседании, что предъявленное ему обвинение абсурдно, однако никаких дополнительных объяснений не последовало.Следующее судебное заседание назначено на 2 августа.В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.
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грузия, происшествия, новости, "банк грузии", батуми, батумский городской суд
Горе-грабитель банка в Батуми будет ждать суда в тюрьме
17:56 12.06.2022 (обновлено: 18:16 12.06.2022)
По версии следствия, вооруженный обвиняемый ворвался в банк, потребовал у кассира деньги, но, увидев сопротивление, сбежал
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил обвиняемого в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в тюрьме на время следствия, ходатайство прокуратуры удовлетворила судья Нино Сахелашвили.
За совершенное преступление "разбойное нападение" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы
Инцидент произошел два дня назад. По версии следствия, вооруженный Бакар Мжаванадзе ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". Он потребовал у кассира деньги и даже пытался взять заложников, но, увидев сопротивление, сбежал. Он был задержан полицией по горячим следам.
Задержанный заявил в судебном заседании, что предъявленное ему обвинение абсурдно, однако никаких дополнительных объяснений не последовало.
Следующее судебное заседание назначено на 2 августа.
В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.