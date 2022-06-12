https://sputnik-georgia.ru/20220612/gore-grabitel-banka-v-batumi-budet-zhdat-suda-v-tyurme-267380652.html

Горе-грабитель банка в Батуми будет ждать суда в тюрьме

Горе-грабитель банка в Батуми будет ждать суда в тюрьме

По версии следствия, вооруженный обвиняемый ворвался в банк, потребовал у кассира деньги, но, увидев сопротивление, сбежал 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T17:56+0400

2022-06-12T17:56+0400

2022-06-12T18:16+0400

грузия

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"банк грузии"

батуми

батумский городской суд

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил обвиняемого в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в тюрьме на время следствия, ходатайство прокуратуры удовлетворила судья Нино Сахелашвили.За совершенное преступление "разбойное нападение" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободыЗадержанный заявил в судебном заседании, что предъявленное ему обвинение абсурдно, однако никаких дополнительных объяснений не последовало.Следующее судебное заседание назначено на 2 августа.В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.

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грузия, происшествия, новости, "банк грузии", батуми, батумский городской суд