https://sputnik-georgia.ru/20220612/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-iyunya-2022-267230433.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2022

Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2022

По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников

2022-06-12T01:01+0400

2022-06-12T01:01+0400

2022-06-12T01:01+0400

справки

религия

религиозный праздник

церковный праздник

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/16/245071650_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4adc38d82199b2e13b073ff99400982f.jpg

Также по православному церковному календарю 12 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Исаакия и других. Sputnik Грузия рассказывает о Святой Троице, а также о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.Святая Троица По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников. Дата празднования Троицы меняется в церковном календаре каждый год, так как привязана к Пасхе - Светлое Воскресение Христово православные в 2022-м отметили 24 апреля. Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением. Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.Защитник православияПо церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем, по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.ИмениныПо церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников