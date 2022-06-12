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Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2022
Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2022
По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников
2022-06-12T01:01+0400
2022-06-12T01:01+0400
2022-06-12T01:01+0400
справки
религия
религиозный праздник
церковный праздник
календарь религиозных праздников
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Также по православному церковному календарю 12 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Исаакия и других. Sputnik Грузия рассказывает о Святой Троице, а также о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.Святая Троица По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников. Дата празднования Троицы меняется в церковном календаре каждый год, так как привязана к Пасхе - Светлое Воскресение Христово православные в 2022-м отметили 24 апреля. Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением. Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.Защитник православияПо церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем, по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.ИмениныПо церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2022
По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников
Также по православному церковному календарю 12 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Исаакия и других. Sputnik Грузия
рассказывает о Святой Троице, а также о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.
Святая Троица
По православному церковному календарю, 12 июня 2022 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников. Дата празднования Троицы меняется в церковном календаре каждый год, так как привязана к Пасхе - Светлое Воскресение Христово православные в 2022-м отметили 24 апреля.
Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.
На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением. Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.
Защитник православия
По церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.
Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.
Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.
Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем, по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.
По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.
Именины
По церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников