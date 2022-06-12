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Новый вариант "омикрона" обнаружили в России
Новый вариант "омикрона" обнаружили в России
В настоящее время в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T10:31+0400
2022-06-12T10:31+0400
2022-06-12T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вариант "омикрона" ВА.4 впервые выявлен в России, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона"."Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона",- отметил специалист.За прошлые сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, общество, коронавирус covid-19
Новый вариант "омикрона" обнаружили в России
В настоящее время в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вариант "омикрона" ВА.4 впервые выявлен в России, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - сказал Хафизов журналистам, сообщило РИА Новости
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Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.
По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона".
"Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона",- отметил специалист.
За прошлые сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.