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Новый вариант "омикрона" обнаружили в России

Новый вариант "омикрона" обнаружили в России

В настоящее время в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T10:31+0400

2022-06-12T10:31+0400

2022-06-12T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вариант "омикрона" ВА.4 впервые выявлен в России, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона"."Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона",- отметил специалист.За прошлые сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.

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