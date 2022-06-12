https://sputnik-georgia.ru/20220612/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-prozhivayuschikh-v-strane-ezidov-s-otkrytiem-khrama-267376753.html

Первые лица Грузии поздравили проживающих в стране езидов с открытием храма

Первые лица Грузии поздравили проживающих в стране езидов с открытием храма

Основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, написал премьер 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T15:18+0400

2022-06-12T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма Зиарат езид (Ziarat Yazidi)По словам премьер-министра, основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, чему в 2015 году способствовала политическая команда "Грузинской мечты".Как отметил глава правительства, сегодня также исполняется 10 лет со дня создания Духовного совета езидов Грузии.Глава духовного совета: езиды в Грузии чувствуют себя в безопасности >>Грузины и езиды вместе строят будущее страны и вместе заботятся о ее благоустройстве и развитии, что высоко ценится, отметил премьер.С поздравлением обратилась к езидской общине и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Духовный совет езидов Грузии (ДСЕГ) основан в 2011 году и зарегистрирован в качестве юридического лица публичного права. Пока что Грузия - единственная страна, где езидская религия зарегистрирована в качестве юридического лица публичного права.ДСЕГ осуществляет религиозную, духовно-просветительскую и культурную деятельность.

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