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Первые лица Грузии поздравили проживающих в стране езидов с открытием храма
Первые лица Грузии поздравили проживающих в стране езидов с открытием храма
Основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, написал премьер 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T15:18+0400
2022-06-12T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма Зиарат езид (Ziarat Yazidi)По словам премьер-министра, основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, чему в 2015 году способствовала политическая команда "Грузинской мечты".Как отметил глава правительства, сегодня также исполняется 10 лет со дня создания Духовного совета езидов Грузии.Глава духовного совета: езиды в Грузии чувствуют себя в безопасности >>Грузины и езиды вместе строят будущее страны и вместе заботятся о ее благоустройстве и развитии, что высоко ценится, отметил премьер.С поздравлением обратилась к езидской общине и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Духовный совет езидов Грузии (ДСЕГ) основан в 2011 году и зарегистрирован в качестве юридического лица публичного права. Пока что Грузия - единственная страна, где езидская религия зарегистрирована в качестве юридического лица публичного права.ДСЕГ осуществляет религиозную, духовно-просветительскую и культурную деятельность.
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грузия, новости, общество, религия
Первые лица Грузии поздравили проживающих в стране езидов с открытием храма
15:18 12.06.2022 (обновлено: 16:04 12.06.2022)
Основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, написал премьер
ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма Зиарат езид (Ziarat Yazidi)
По словам премьер-министра, основание храма является наглядным доказательством большой толерантности грузин и езидов, чему в 2015 году способствовала политическая команда "Грузинской мечты".
Как отметил глава правительства, сегодня также исполняется 10 лет со дня создания Духовного совета езидов Грузии.
Грузины и езиды вместе строят будущее страны и вместе заботятся о ее благоустройстве и развитии, что высоко ценится, отметил премьер.
С поздравлением обратилась к езидской общине и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником храма областного значения "Зиарата езид" - тбилисского езидского храма, и желаю им мира и благополучия. Религиозное разнообразие нашей страны — одна из основ нашего богатства и ее силы", — написала Саломе Зурабишвили в социальной сети.
Духовный совет езидов Грузии (ДСЕГ) основан в 2011 году и зарегистрирован в качестве юридического лица публичного права. Пока что Грузия - единственная страна, где езидская религия зарегистрирована в качестве юридического лица публичного права.
ДСЕГ осуществляет религиозную, духовно-просветительскую и культурную деятельность.